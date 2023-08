Gemeinsam stark für das Bonhoeffer-Haus in Memmingen: Aus zwei Vereinen wird einer

Die Fördervereine Dietrich-Bonhoeffer-Haus und Altes Gemeindehaus fusionieren. Wieso dieser Schritt notwendig wurde und aus wem jetzt der Vorstand besteht.

02.08.2023 | Stand: 12:30 Uhr

Wenn bei zwei Vereinen, wie den Fördervereinen Dietrich-Bonhoeffer-Haus und Altes Gemeindehaus viele Überschneidungen bestehen, liegt der Gedanke eines Zusammenschlusses nahe. Als ein großes „Ganzes“ kann man viele Synergien nutzen und dadurch nur stärker werden. Genau in dieser Situation befanden sich jetzt die beiden Vereine und entschieden sich, zu fusionieren. Beide Vereine verfolgen die gleichen Ziele: den Erhalt der beiden Gemeindehäuser in der Innenstadt.

Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Memmingen: 2026 soll der Neubau starten

Vor allem das Dietrich-Bonhoeffer-Haus (DBH) ist allerdings sehr in die Jahre gekommen, Sanierungsmaßnahmen sind dringend erforderlich. In den vergangenen Jahren war eine Nutzung des Hauses ohne Unterstützung durch den Förderverein kaum möglich. Im Jahr 2019 wurde eine Immobilienkonzeption in Absprache mit der evangelischen Landeskirche verabschiedet. Darin wurde festgehalten, dass der Standort des DBH erhalten bleibt. Im Herbst 2025 soll das alte Gebäude abgerissen werden, im Frühjahr 2026 sollen die Arbeiten am Neubau beginnen.

Bonhoeffer-Haus bleibt als Heimat für Theaterspiele erhalten

Geplant ist ein neues DBH am bisherigen Standort in abgespeckter Form. Die Kellerräume sollen erhalten bleiben. Diese Entscheidung ist auch für die evangelische Gemeindejugend wichtig, da dort ein Großteil des Zeltlagermaterials gelagert wird. Außerdem bleibt das DBH damit als Heimat für die Theaterspiele und als Lager für Kulissen, Kostüme erhalten.

Memminger Kirchengemeinde nutzt auch weiterhin das Alte Gemeindehaus

Auch für das Alte Gemeindehaus (AGH) konnte inzwischen eine Lösung gefunden werden. Die Gemeinderäume und das Kirchengemeindeamt bleiben auch weiterhin im Alten Gemeindehaus. Auch an diesem Gebäude sind mittelfristig einige Modernisierungsmaßnahmen wie beispielsweise ein barrierefreier Zugang sowie ein Plattformlift geplant.

Bei diesen Voraussetzungen sei eine Fusion die folgerichtige Entscheidung. Die Fusion zum „Förderverein Dietrich-Bonhoeffer-Haus und Altes Gemeindehaus“ wurde formell beschlossen, eine absolute Win-win-Situation, nicht nur für die beiden Vereine, sondern auch für die Kirchenverwaltung. Auch die Dekane Schieder begrüßen diese Fusion nachdrücklich, heißt es. Ein starker Förderverein für beide Häuser könne nur Vorteile mit sich bringen.

Neuer Verein: Gesamtleitung liegt bei Gottfried Voigt

Bei so positiven Zukunftsausschichten nimmt es nicht wunder, dass die Vorstandswahlen rasch und in großer Harmonie über die Bühne gingen. Der Vorstand setzt sich zusammen aus bewährten Kräften beider Vereine unter der Gesamtleitung von Gottfried Voigt. Unterstützt wird er von Markus Walcher als Zweiter Vorsitzender, den Beisitzern Rolf Spitz, Rufus Zobeley und Sabine Kolb sowie Kassenführerin Susanne Hermann und Schriftführer Wolfgang Stangler.