Für zwei Sportfunktionäre aus dem Unterallgäu gibt es die Ehrennadel in Gold mit Brillanten

Warum der Bayerische Landes-Sportverband die beiden Unterallgäuer Sportfunktionäre Rudi Broda und Uli Theophiel für diese besondere Auszeichnung ausgewählt hat.

31.01.2023 | Stand: 15:00 Uhr

„In Anerkennung und Würdigung ihrer besonderen ehrenamtlichen Verdienste um den Sport in Bayern“ sind jetzt zwei Funktionäre aus dem Unterallgäu geehrt worden: Uli Theophiel und Rudi Broda bekamen jeweils die Ehrennadel in Gold mit Brillanten verliehen. Das ist die höchste Auszeichnung, die der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV) verleiht.

Maximal 100 lebende Personen können gemäß BLSV-Satzung mit dieser Stufe geehrt werden. Broda und Theophiel, die dem BLSV-Kreis Memmingen-Unterallgäu angehören, wurden beim BLSV-Bezirkstag in Stadtbergen ausgezeichnet.

Bezirk Schwaben geht mit Zuversicht und Optimismus in das neue Sportjahr

Beim Bezirkstag wurde deutlich: Mit großer Zuversicht und einer gehörigen Portion Optimismus gehen der Bezirk Schwaben – im Verbund mit der BSJ (Bayerische Sportjugend) – und seine elf Sportkreise ins weichenstellende Sportjahr 2023. Dem BLSV gehören in Schwaben in 1630 Vereinen rund 659.000 Mitglieder an. Die sieben Bezirkstage sind dem großen Verbandstag, der alle fünf Jahre stattfindet, vorgeschaltet. Heuer ist es im Juni in München wieder so weit.

Auch Uli Theophiel hat die ganz besondere Auszeichnung des Bayerischen Landes-Sportverbands erhalten. Bild: Kurt Kraus

Dort sollen laut Präsident Jörg Ammon weitreichende Entscheidungen zur Abstimmung kommen, die den bayerischen Sport zukunftssicher machten und für die großen Herausforderungen der nächsten Jahre vorbereiteten. Die „Agenda 2030“ umfasst eine ganze Reihe von Entwicklungsphasen für den Leistungs- und Breitensport.

In Bayern gehören dem BLSV 4,5 Millionen Mitglieder in 12.000 Vereinen und 57 Sportfachverbänden an.

Neu gewählt werden im Juni in München das Präsidium und verschiedene Gremien. Es geht um zahlreiche Maßnahmen, Aktionen, die finanzielle Mittelvergabe für den Sport allgemein und um die Richtlinien für die neue Sportförderung der Bayerischen Staatsregierung. BLSV-Präsident Ammon bewertete die vergangenen Jahre trotz der Corona-Pandemie positiv. Die bayerische Sportfamilie sei der lebendige Beweis für eine starke Sportgemeinschaft. „Gemeinsam sind wir gut durch die Corona-Pandemie gekommen“, sagte er. „Das haben wir einem unerschütterlichen Ehrenamt, der kostbaren Arbeit in den Vereinen und dem vielfältigen Angebot der Sportfachverbände zu verdanken. Besonders gelitten haben die Kinder und Jugendlichen. Und deshalb ist es notwendig, dass wir jedem Kind die Begeisterung an Bewegung, Sport und die richtige Ernährung vermitteln. Wir werden um jedes Kind kämpfen müssen“, betonte der BLSV-Präsident´.

Kreative Ideen der Vereine umgesetzt

Vizepräsident und Bezirksvorsitzender Bernd Kränzle sagte: „Durch das gute Zusammenwirken von Sport und Politik in Abstimmung mit den Sportfachverbänden sowie die finanzielle Unterstützung der Staatsregierung mit der mittlerweile dreimaligen Verdoppelung der Vereinspauschale konnten wir einen wichtigen Beitrag leisten, den Sport in Bayern am Laufen zu halten.“

Zahlreiche kreative Ideen der Vereine, die vorbildlich umgesetzt worden seien, hätten dafür gesorgt, das Vereinsleben und die Sportgemeinschaft zusammenzuhalten, so Kränzle. Jetzt gelte es, den Sport in allen Bereichen weiterzuentwickeln.