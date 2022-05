750 Kilometer mit dem Tretroller durch Deutschland: Kraftakt zweier Polizisten fürs Kinderhospiz

Zwei Polizisten fahren 750 Kilometer per Tretroller von Bad Grönenbach nach Berlin und sammeln dabei Spenden für das Kinderhospiz St. Nikolaus.

31.05.2022 | Stand: 15:31 Uhr

Daniel Presch und Lukas Rieß starteten eine ungewöhnliche Aktion für das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach: Die beiden Polizisten fahren mit Tretrollern, auch Dogscooter genannt, durch Deutschland bis zum Brandenburger Tor in Berlin. 750 Kilometer ist die Strecke lang. 30 bis 50 Kilometer streben die Polizisten aus Ravensburg jeden Tag an.

Gestartet sind sie bereits am 21. Mai, wie erst jetzt bekannt gegeben wurde. Ankunft ist für den 9. Juni geplant. Unterwegs werden sie Spenden für das Kinderhospiz St. Nikolaus sammeln. Ebenfalls eine außergewöhnliche Reise hatte diese Memmingerin: Mit dem Pferd von der Mongolei nach Memmingen - im Allgäu gab es dann einen Kniefall

„Wir möchten euch durch Deutschland tragen und auf euch und die Hospizarbeit im Allgemeinen aufmerksam machen“, sagte Presch kurz vor dem Start. „Wir sind gesund und haben die Kraft, für euch die Muskeln spielen zu lassen.“ Die Tour führt über Augsburg, Ingolstadt, Nürnberg, Erfurt, Leipzig und Potsdam. Am Ziel werden die beiden vom Deutschen Hospiz- und Palliativverband empfangen.

Lesen Sie auch: Mit dem Fahrrad von Memmingen in den Iran: 13.000 Kilometer haben diese Frauen bereits auf dem Tacho