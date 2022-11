Altes Fuggerschloss in Boos: Bald entstehen hier Wohnungen, Geschäfte und Büros

Sanierung startet 2023. Bürgermeister Helmut Erben berichtet bei Bürgerversammlung auch über anstehende Projekte bei Abwasser und Straßenbau.

16.11.2022 | Stand: 12:20 Uhr

Das Schloss-Areal in Boos ist per Notarvertrag an die Firma JaKo Baudenkmalpflege in Rot an der Rot übereignet worden. Das berichtete Bürgermeister Helmut Erben bei der Bürgerversammlung. Die Sanierung soll 2023 beginnen und 2025 abgeschlossen sein. Im Moment sei es so, dass der Investor dem Zeitplan schon etwas hinterherhinke. „Dieser Zeitplan ist sportlich“, sagte Erben. Geplant sind im ehemaligen Fuggerschloss unter anderem Wohnungen, Büros und Geschäfte.

Kanalsanierungen: Boos packt letzte große Etappe an

Wie Erben weiter ausführte, schreite die Sanierung des örtlichen Entwässerungsnetzes in Boos voran. Man arbeitet konsequent daran, einen Zehnjahresplan umzusetzen. Die Kanalsanierungen in der Sebastian-Kneipp-Straße und am Mühlenberg seien abgeschlossen. Die Gesamtkosten würden etwa 2,32 Millionen Euro betragen. Der letzte größere Sanierungsabschnitt wird laut Erben im Jahr 2023 umgesetzt. Im Bereich von Amsel-, Drossel- und Finkenweg sollen das Kanalnetz und die Wasserleitungen erneuert werden. Die Planungen laufen auf Hochtouren. Die Ausschreibung soll über die Wintermonate erfolgen. „Im Frühjahr könnte es bereits losgehen.“

Neuer Hochbehälter soll auf dem bisherigen Bolzplatz entstehen

In die Jahre gekommen ist auch der untere Hochbehälter. Eine Analyse hat ergeben, dass der Wasserspeicher nicht mehr saniert werden sollte. Der finanzielle Aufwand hierfür wäre zu groß. Bei der Standortsuche stellte sich heraus, dass mehrere Standorte in Reichau geeignet wären. Der Bürgermeister erläuterte, dass mit den Grundstückseigentümern leider keine Einigung erzielt werden konnte. Daher sei der bisherige Standort des Hochbehälters in Reichau wieder in den Fokus gerückt. Brandschutz und Abstandsflächenübernahmen hätten die Kosten allerdings sehr stark in die Höhe getrieben. Letztlich habe sich der Gemeinderat daher auf einen Standort gegenüberliegend vom neuen Bürgerhaus verständigt. Auf dem bisherigen Bolzplatz soll nun der neue Hochbehälter entstehen. Die Ausschreibung soll zeitnah erfolgen, damit auch dieses Bauvorhaben noch in 2023 in Angriff genommen werden kann.

Bei Straßen und Brücken in Boos stehen Bauarbeiten an

Handlungsbedarf besteht auch beim Straßenbau. Bei der Straße von Boos nach Reichau werden in Teilbereichen erneut Reparaturmaßnahmen in die Wege geleitet. Die Grundlage für die Instandsetzung der gemeindlichen Brücken wird laut Erben derzeit ebenfalls gelegt. Entsprechende Brücken-Prüfungen laufen schon. Die Brücke in der Plesser Straße soll zuerst saniert werden.

Das Jugendcafé im Obergeschoss der ehemaligen VR-Bank wurde zum September dieses Jahres aufgelöst. Der Gemeinderat hat entschieden, dass die Investitionen im Verhältnis zur Anzahl der teilnehmenden Kinder nicht gerechtfertigt seien. Pläne gibt es nun dahingehend, dass vom Kreisjugendring eine Art Jugendbetreuung umgesetzt wird. 2023 soll es ein neues Konzept geben.

Die Corona-Pandemie hat auch die wirtschaftliche Situation des Booser Dorfgemeinschaftshauses negativ beeinflusst. Der Verlust in 2021 summierte sich auf knapp 80.000 Euro. Neun Veranstaltungen wurden umgesetzt und 20 Buchungen wegen Corona storniert. Allerdings haben auch 40 Termine (Gemeinderatssitzungen, Vereinsversammlungen, Blutspenden und mehr) stattgefunden, die nicht bezahlt werden mussten. Bei entsprechenden Gebühren hätte dies den Verlust gemindert.

Die Nahwärmeversorgung läuft laut Bürgermeister stabil. Der Pfarrhof und ein örtlicher Gastronomiebetrieb wurden ebenfalls angeschlossen. Es sei auch angedacht, das Schloss-Areal an die Wärmeleitung anzuschließen. Letztlich liege noch ein Antrag eines örtlichen Gewerbetreibenden vor. Dann seien die Kapazitäten der Nahwärmeversorgung ausgeschöpft. „Weitere Anschlüsse können nicht umgesetzt werden.“

Weiher in Reichau ist verkauft

Der Weiher in Reichau sei vom Hause Fugger an einen privaten Käufer veräußert worden. Um die Sanierung des Fuggerweihers wird schon seit rund zehn Jahren gerungen. Aufgrund schwer kalkulierbarer Sanierungskosten hatte der Gemeinderat den Erwerb des Weihers abgelehnt. Welche Pläne der neue Besitzer mit dem Weiher hat, wisse man noch nicht konkret, sagt der Bürgermeister. Man müsse abwarten, bis ein Bauantrag eingereicht wird.