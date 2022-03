Kurios: Fahrrad wird in Berlin gestohlen und im Unterallgäu gefunden

Ein Spaziergänger entdeckt ein herrenloses Fahrrad auf einem Feldweg bei Kammlach. Auf der Suche nach einem Besitzer wird die Polizei fündig - in Berlin.

01.03.2022 | Stand: 13:05 Uhr

In Kammlach ist es zu einer kuriosen Aufklärung eines Fahrraddiebstahls in Berlin gekommen. Der Polizei zufolge fiel einem Spaziergänger am Montagnachmittag auf einem Feldweg in Kammlach ein herrenloses Fahrrad auf. Er meldete seine Entdeckung bei der Polizei. Bei der Überprüfung der Rahmennummer des Fahrrads fanden die Beamten tatsächlich eine aktuelle Fahndungsausschreibung. Allerdings nicht für die Region, sondern für Berlin. Laut Polizei wurde das Rad aus einem Keller in Berlin gestohlen.

Wie kam das Fahrrad von Berlin ins Allgäu?

Wie es nach Kammlach kam, ist bislang noch unbekannt. Die Polizei Mindelheim kümmert sich jetzt darum, dass das Fahrrad nach Berlin zu seinem Besitzer zurückkehrt.

Lesen Sie auch: Damit der Drahtesel nicht gestohlen wird