Funkenfeuer: Hier brennt es am Wochenende in Memmingen und im Unterallgäu

Funkenfeuer werden Samstag und Sonntag, 25. und 26. Februar 2023, in Memmingen und in einigen Orten des Unterallgäus brennen. Hier eine kleine Übersicht.

23.02.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Die kalte Jahreszeit soll an diesem Wochenende vertrieben werden – und zwar mit den Funkenfeuern. Hier eine kleine Übersicht über Funkenfeuer, die in Memmingen und im Unterallgäu angezündet werden:

Dickenreishausen: Um 19.30 Uhr wird das Funkenfeuer am Samstag, 25. Februar, am Funkenplatz an der Herdstraße angezündet. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Die Feuerwehr Dickenreishausen schreibt: „Wer Brennbares wie Baumschnitt, alte Christbäume und weiteres für das Funkenfeuer hat, kann sich unter der Telefonnummer 08331/834714 melden. Gegen eine kleine Spende für die Jugendfeuerwehr wird dieses am Samstag, 25. Februar, bei Ihnen abgeholt.“

Amendingen: Die Freiwillige Feuerwehr Amendingen veranstaltet am Samstag, 25. Februar, das traditionelle Funkenfeuer. Abmarsch mit musikalischer Unterhaltung ist um 18 Uhr am Pfarrheim Amendingen. Der Zug führt geschlossen zum Funkenplatz am Feuerwehrhaus Amendingen. Dort wird das Funkenfeuer entzündet. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Buxach: Am Samstag, 25. Februar, findet das Funkenfeuer in Buxach statt. Gestartet wird mit einem Umzug für Kinder. Der Treffpunkt für den Umzug ist um 19.10 Uhr in Buxach an der Kreuzung Spittelmüllerstraße/Hammerweg (Oberbuxach). Der Zug führt zum ehemaligen Marianum-Sportplatz, wo das Funkenfeuer um 19.30 Uhr entzündet wird. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Hier eine Übersicht über noch mehr Funkenfeuer im Allgäu

Benningen: Die Feier rund um das Funkenfeuer beginnt am Samstag, 25. Februar, um 18 Uhr am Sportplatz.

Buxheim: Die Freiwillige Feuerwehr Buxheim veranstaltet am Samstag, 25. Februar, ab 18.30 Uhr das traditionelle Funkenfeuer mit einem Fackelzug zum Funkenplatz. Treffpunkt ist an der Hauptstraße am Ortsausgang.Bad Grönenbach: Am Samstag, 25. Februar, feiert die Freiwillige Feuerwehr Bad Grönenbach ab 19 Uhr auf dem Vorplatz und der Wiese am Feuerwehrhaus, Bahnhofstraße 39, den traditionellen Funken. Die Bad Grönenbacher Musikanten werden die Kinder und Erwachsenen musikalisch zum Funkenplatz beim Feuerwehrhaus begleiten. Fackeln für Kinder können dort gekauft werden. Für Speisen und Getränke sorgt das Team der Freiwilligen Feuerwehr Bad Grönenbach. Anschließend sind alle Zuschauer an die Funken-Bar in der vorgewärmten Fahrzeughalle eingeladen. Die Feuerwehr weist zudem darauf hin: „An diesem Tag werden keine Christbäume und auch kein Brennmaterial mehr gesammelt.“

Bad Grönenbach-Ziegelberg: Am Sonntag, 26. Februar, wird der Funken in Ziegelberg gefeiert. Treffpunkt zum Fackelumzug ist um 18 Uhr am Feuerwehrhaus in Ziegelberg. Auch dort ist für Speisen und Getränke gesorgt.