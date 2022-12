Diakonie Allgäu: Memmingen und Kempten fusionieren - das sagen die Vorstände

Memmingen und Kempten sind zur Diakonie Allgäu verschmolzen. Aus Sicht der beiden Vorstände bringt das nur Vorteile. Was jetzt die größte Herausforderung ist.

22.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Seit Oktober sind die Diakonischen Werke Memmingen und Kempten zur Diakonie Allgäu verschmolzen. Wir sprachen mit den beiden hauptamtlichen Vorständen Stefan Gutermann (Memmingen) und Roland Hüber (Kempten) über diesen Schritt.

Herr Gutermann, Herr Hüber, wurde das Diakonische Werk Memmingen geschluckt von Kempten?

Stefan Gutermann: Überhaupt nicht! Hinter dem ganzen Verschmelzungsprozess stand immer das Thema „aus zwei mach eins“.

Roland Hüber: Memmingen wurde nicht geschwächt, sondern eher gestärkt durch die Fusion. Es gibt da auch keine Aufteilung in Regionen, sondern wir agieren nach Geschäftsfeldern, die das ganze Gebiet bespielen. Hauptsitz ist zwar Kempten, aber wir sehen beide Standorte als Zentren.

Gutermann: Auch der Landkreis profitiert davon: Die Diakonie Allgäu übernimmt zum 1. Januar die Kindergärten in Woringen und Herbishofen, die vorher in Trägerschaft der Kirchengemeinden waren. Das hätten wir als Diakonie Memmingen nicht leisten können.

Herr Hüber, was hatte das Diakonische Werk Kempten, was Memmingen nicht hatte?

Hüber: Ganz klar das Geschäftsfeld Kindertagesstätten. Wir hatten bereits acht in unserer Trägerschaft, mit denen im Unterallgäu werden es zehn. Wir betreuen dann jeden Tag fast 1000 Kinder.

Herr Gutermann, was hatte das Diakonische Werk Memmingen Kempten voraus?

Gutermann: Die Angebote und Beratungsdienste decken sich im Prinzip. Wir sind beide in der Altenpflege, im ambulanten Pflegedienst und mit sozialpsychiatrischen Zentren aktiv, auch haben beide Standorte ein Sozialkaufhaus K-DW. Beide sind in Beteiligungsgesellschaften, Memmingen bei St. Elisabeth Hospizverein, Kempten bei der Sozialstation Oberallgäu. Was uns in Memmingen auszeichnet ist, dass wir den Gedanken der Dienstgemeinschaft leben. Unser Miteinander gemeinsam zu gestalten und abzustimmen wird in der deutlich größeren Diakonie Allgäu sicher eine Herausforderung.

Roland Hüber (Diakonie Allgäu) Bild: Matthias Becker

Was sind die Erfolgsfaktoren Ihrer Fusion, die sehr gelungen scheint?

Hüber: Beide Organisationen haben den rechtlichen Verschmelzungsvollzug eineinhalb Jahre lang intensiv vorbereitet. Und der Prozess des Zusammenwachsens auf allen Ebenen wird noch weiter gehen in den nächsten zwei, drei Jahren. Wir haben selbst ein Programm dafür entwickelt, das jetzt abgearbeitet wird.

Gutermann: Nach meiner leidvollen Erfahrung als Kommunalpolitiker mit der gescheiterten Klinikfusion von Memmingen und dem Unterallgäu war mir wichtig, dass bei uns das Thema Beteiligungsverhältnisse keine Rolle spielt. Wir haben auf allen Ebenen immer auf Augenhöhe verhandelt.

Gab es keine Differenzen, zum Beispiel um Kompetenzen?

Hüber: Wir hatten immer und ausnahmslos eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit. Satzungsthemen, Grundsatzfragen und strukturelle Angelegenheiten haben wir im Vorfeld bearbeitet.

Gutermann: Deshalb gibt es zum Beispiel auch keinen Vorstandssprecher. Und der Verwaltungsrat ist nur deshalb mit drei zu sechs Personen besetzt, weil der Dekanatsbezirk Kempten deutlich größer ist und viel mehr Mitarbeitende mitbringt. Ab Januar haben wir insgesamt 800 Mitarbeitende.

Stefan Gutermann, Stadtrat in Memmingen, CSU, Portraitbild, Foto: Maria Mayer (bitte angeben) Bild: Maria Mayer (Archivbild)

Wie wollen Sie die Diakonie Allgäu in die Zukunft führen?

Hüber: Wir gehen gerade intensiv in alle Teams, um mit den Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen. Da ergeben sich hochinteressante Themen zwischen der Basis und der unternehmerischen Seite. Es ist wichtig, voneinander zu erfahren. Wir haben höchsten Respekt vor den Mitarbeitenden und dem, was sie jeden Tag leisten.

Gutermann: Nur so kann man heutzutage sozial führen.

Welche Themen beschäftigen Sie gerade besonders?

Hüber: Das Thema Personalnot ist die Herausforderung überhaupt und ein sozialpolitisches Megathema. Die Diversität der Gesellschaft auf allen Ebenen beschäftigt uns sehr. Und natürlich der Bereich Pflege.

Gutermann: Da ist jetzt die Größe ein Vorteil. So können wir diese Dinge wie Personalgewinnung intensiver und zielgerichteter angehen und für alle Bereiche Bereichsleitungen bilden.

Bleiben wir beim Thema Personal.

Gutermann: Da kommen wir langsam an die Kante. Personal binden und finden ist eine Riesenaufgabe. Wir können schon jetzt nicht mehr alle Nachfragen in der Pflege bedienen.

Hüber: Zugute kommt uns, dass die Diakonie einen guten Ruf als Arbeitgeberin hat – das wird uns in Bewerbungsgesprächen immer wieder gesagt. Obwohl wir für unsere Pflegeeinrichtungen permanent neue Mitarbeitende gewinnen können, verändert sich der Bestand durch die hohe Zahl an Ruhestandseintritten nicht wirklich.

Gutermann: Ich kenne keinen, der das nur als Job macht, alle bringen viel Idealismus mit. Trotzdem müssen wir überlegen, was wir künftig anbieten können, das attraktiv für die Mitarbeiter ist. Eine richtige und wichtige Maßnahme wäre da eine deutliche Reduzierung der Arbeitszeit in der Pflege von 40 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Ich verstehe nicht, dass man bei VW 35 Stunden arbeitet und in der Pflege 40. Wegen der hohen Belastung springen viele ab und gehen in die Industrie. Das würde die auffangen, die ausscheiden, weil es ihnen zu viel wird. Es muss wesentlich mehr Geld in das System fließen und die Rahmenbedingungen müssen verbessert werden, zum Beispiel muss Bürokratie abgebaut werden.

Können alle, die jetzt da sind, so weiterarbeiten wie bisher?

Hüber: Niemand verliert seinen Arbeitsplatz. Was wir aber nicht garantieren können und konnten, ist ein Arbeitsplatzerhalt am bisherigen Standort. Beides haben wir vor der Fusion so kommuniziert.

Gutermann: Dafür bieten wir zunehmend die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten an.

Ist die Verwaltung aufwändiger geworden durch die Fusion?

Gutermann: Im Gegenteil, wir können die Arbeiten auf mehr Schultern schaffen und damit das in allen Bereichen erforderliche Spezialwissen wesentlich besser nutzen.

Hüber: Dabei überlassen wir die Kommunikation nicht dem Zufall. Wir haben eine Matrix entwickelt, die regelt, wer mit wem wie und in welcher Form kommuniziert. Dazu kommt nächstes Jahr ein neues Intranet, um die Verteilung von Informationen zu vereinheitlichen und zu beschleunigen.

Hat das alles nicht eine Menge gekostet?

Gutermann: Natürlich war der Fusionsprozess finanziell und zeitlich aufwändig. Wir haben auch externe Berater eingebunden, etwa Juristen oder für die Datenverarbeitung. Auch Coaching an einzelnen Punkten war uns wichtig.

Hüber: Wir haben die Gelegenheit genutzt, eine komplett neue IT-Struktur aufzusetzen, die wir ohnehin hätten erneuern müssen. Die Ausgaben sind da, aber es sind nachhaltige Investitionen in die Zukunft.

Gutermann: Bei allem war Personal einsparen nie das Ziel, sondern uns so aufzustellen, dass wir in Zukunft noch effizienter sind.

Das heißt, Sie gehen gemeinsam zuversichtlich in die Zukunft?

Gutermann: Auf jeden Fall. Aktuelle Probleme haben nichts mit der Fusion zu tun.

Hüber: Ich stelle fest, die Stimmung ist trotz aller Herausforderungen in unseren Einrichtungen überwiegend gut bis sehr gut und das lässt uns sehr zuversichtlich nach vorne blicken.

Das sind die beiden Vorstände:

Roland Hüber: 57 Jahre, verheiratet, zwei erwachsene Kinder, wohnhaft in Rot an der Rot, geboren in Memmingen. Studium der Betriebswirtschaft, Masterstudium der Wirtschafts- und Organisationspsychologie. Berufliche Stationen: Maschinenbau, Unternehmensberatung, Pharmazeutische Forschung und Industrie, anschließend Sozialwirtschaft.

Stefan Gutermann: 63 Jahre, verheiratet, zwei erwachsene Kinder, zwei Enkelkinder. Ausbildung zum Bankkaufmann und Studium BWL. Seit 1994 ehrenamtlich im Vorstand des Diakonischen Werks Memmingen. 30 Jahre Berufserfahrung im Bankbereich. Seit 2016 hauptamtlicher Vorstand beim Diakonischen Werk Memmingen, jetzt Diakonie Allgäu.