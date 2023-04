Fußball aktuell: Der FC Memmingen feiert seinen dritten Sieg in Folge

Der FC Memmingen schlägt in der Fußball-Bayernliga den FC Deisenhofen 2:1 und ist wieder Zweiter. Warum das beinahe noch schiefgegangen wäre.

01.04.2023 | Stand: 17:21 Uhr

Fußball-Bayernligist FC Memmingen (FCM) hat seinen dritten Sieg in Folge gefeiert. Am Samstagnachmittag gewann der vor dem Spiel auf Rang drei stehende FCM vor 401 Zuschauern gegen den Tabellenelften FC Deisenhofen 2:1 (2:0) – musste zum Schluss aber noch zittern. Nach diesem Heimsieg ist der FCM wieder Tabellenzweiter.

Der FC Memmingen ging bei nasskaltem Wetter in der elften Spielminute in Führung. Pascal Maier war über die rechte Seite gekommen, hatte den Ball scharf in die Box gepasst – und der freistehende Micha Bareis drückte den Ball per Direktabnahme ins Tor des FC Deisenhofen. Für Keeper Enrico Caruso gab’s da nichts zu halten.

Memmingens Kapitän Martin Dausch muss verletzt raus

Die Gäste mussten früh wechseln: Für den verletzten Nikolaos Gkasimpagiazov kam Niklas Sagner. Der war kaum auf dem Feld, und schon klingelte es wieder im Kasten des FC Deisenhofen: Diesmal machte es Pascal Maier gleich selber. Aus etwa acht Metern Entfernung zirkelte er im Strafraum von der rechten Seite aus den Ball überlegt ins lange Eck. Nach 24 Minuten stand es 2:0 für den FCM. Obwohl es in den ersten zehn Minuten noch ganz anders ausgeschaut hatte, kam Deisenhofen in dieser Phase des Spiels nur noch recht selten in die Nähe des Memminger Sechzehners.

In der 31. Minute sah sich auch FCM-Coach Stephan Baierl gezwungen, früh zu wechseln: Der verletzte Kapitän Martin Dausch musste das Spielfeld verlassen. Für ihn kam „Dave“ Remiger.

In der Folge forderten die Memminger in zwei Situationen vehement einen Strafstoß, doch Schiedsrichter Moritz Fischer kam diesen Forderungen nicht nach. Stattdessen sah Memmingens Trainer in der 41. Minute wegen Reklamierens die Gelbe Karte. Es kam nun Hektik ins Spiel, die gar nicht nötig war. Zu klar dominierte der FCM in der ersten Halbzeit Spiel und Gegner.

Kurz vor der Pause musste auch Memmingens Sturmspitze Nicolai Brugger runter. Für ihn kam Mehmet Ali Fidan. Der hatte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gleich seine erste Chance. Doch Caruso pflückte ihm die Kugel vom Fuß.

Beim Stand von 2:0 ging’s zum Pausentee, der an diesem Nachmittag nicht nur sprichwörtlich, sondern tatsächlich zu empfehlen war.

Deisenhofen erzielt in der 58. Minute den Anschlusstreffer

In der zweiten Halbzeit brachte Gäste-Trainer Andreas Pummer bereits nach neun Minuten zwei weitere neue Spieler. Das wirkte: In der 58. Minute erzielten die Gäste den Anschlusstreffer zum 1:2. Arian Kurmehaj war für sein Team erfolgreich. Die Partie wurde nun erneut hitziger. Auch an der Außenlinie. In der 72. Minute schickte schließlich Schiedsrichter Fischer den Trainer der Gäste mittels einer Gelb-Roten Karte auf die Tribüne. Die in ganz in Rot spielenden Hausherren schienen ihrerseits irgendwo auf dem Feld den roten Faden verloren zu haben. Deisenhofen drängte nun mit aller Macht auf den Ausgleich. Doch der FCM hielt dem Druck stand und brachte die knappe 2:1-Führung ins Ziel.

Das nächste Heimspiel des FC Memmingen findet am Freitag, 14. April, ab 19.30 Uhr gegen den SV Kirchanschöring statt.