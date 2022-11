Fußball aktuell: FC Memmingen schlägt Schwaben Augsburg

Der Fußball-Bayernligist aus Memmingen gewinnt sein letztes Heimspiel vor der Winterpause gegen Schwaben Augsburg mit 3:0 und klettert auf Rang drei.

19.11.2022 | Stand: 15:53 Uhr

Der FC Memmingen hatte sich viel vorgenommen. Er wollte gegen den TSV Schwaben Augsburg die beiden Heimpleiten gegen Gundelfingen und Kottern vergessen machen und sich von den eigenen Fans erfolgreich in die Winterpause verabschieden. Das ist dem Fußball-Bayernligisten gelungen: Durch eine deutliche Steigerung in der zweiten Halbzeit bezwang der FCM vor 519 Zuschauern den Tabellensiebten mit 3:0 (0:0) und kletterte auf Rang drei.

Memmingens Trainer Stephan Baierl setzte auf ein 5-3-2-System und brachte wieder Kapitän Martin Dausch als „Quarterback“ im Zentrum der Innenverteidigung. Baierl ließ diesmal Matthias Moser und Pascal Maier von Beginn an als schnelle und technisch versierte Doppelspitze angreifen. Dieses Konzept ging auf - obwohl es eine Weile dauerte.

FCM-Trainer Baierl war zuletzt nicht zufrieden

Baierl sagte vor dem Spiel, dass ihn die Leistung seiner Mannschaft zuletzt nicht überzeugt habe und er deswegen erwarte, dass die elf Mann gegen Schwaben „alles raushaue“.

Doch siehe da: Augsburgs Trainer Janos Radoki hatte vor Spielbeginn ebenso wie Baierl angekündigt, auf Sieg spielen zu wollen. Radoki mahnte zwar nach 23 Minuten von der Außenlinie aus bei seinen Spielern lautstark noch aggressiveres Gegenpressing an. Doch eigentlich hatte er Grund, zufrieden zu sein. Seine recht hoch stehende Elf drückte den Gastgeber in den ersten 30 Minuten häufig in die eigene Hälfte zurück.

Gegen Ende der ersten Hälfte übernimmt Memmingen die Initiative

Dennoch tauchten auch die Hausherren immer wieder gefährlich vor dem von Patrick Rösch gehüteten Gäste-Tor auf. Die bis dato größte Chance hatte das Memminger Angriffsduo, als Moser in der 37. Minute im Strafraum für Maier auflegte. Der nahm direkt ab, zog den Ball allerdings knapp übers Tor. Kurz darauf lenkte der Gäste-Torwart einen Heber von Nikola Trkulja über die Latte.

Gegen Ende der ersten Hälfte übernahm der FCM mehr und mehr die Initiative und löste sich aus der anfänglichen Umklammerung der elf Schwaben. Dennoch sprang noch nichts Zählbares heraus, das sich auf der Anzeigetafel niedergeschlagen hätte. Und so ging es beim Stand von 0:0 in die Kabinen.

In der 49. Minute erzielt Pascal Maier das 1:0 für Memmingen

In den zweiten 45 Minuten mussten die Zuschauer nicht lange auf Erwärmendes warten: In der 49. Minute ging der schnelle und technisch versierte Pascal Maier alleine auf und davon, tunnelte Torwart Rösch und erzielte das ersehnte 1:0 für den FCM. Zwölf Minuten war es erneut Maier, der nach feiner Vorarbeit von Lukas Bettrich im Strafraum abzog und den Ball am Torhüter vorbei in die lange Ecke schickte. Es stand 2:0 für Memmingen. In der 70. Minute erhöhte Trkulja auf 3:0.

Dem hatten die Augsburger nichts mehr entgegenzusetzen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil sie in der Schlussphase nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl agieren mussten.

Das letzte Spiel vor der Winterpause trägt der FCM am Samstag, 26. November, ab 14 Uhr beim TSV Nördlingen aus.