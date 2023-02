Fußball-Bezirksliga: Trainer Karlheinz Schabel vom SV Egg hört auf

Der 61-jährige Coach des Tabellenführers SV Egg sagt: „Ich muss Warnsignale meines Körpers ernstnehmen.“

10.02.2023

Als Karlheinz Schabel vor rund einem Jahr wieder bei Fußball-Bezirksligist SV Egg eingestiegen ist, waren die Planungen auf mindestens drei Jahre ausgelegt. Aus gesundheitlichen Gründen zieht sich Schabel jedoch schon in diesem Sommer von seinem Traineramt bei den Unterallgäuern zurück. „Egg ist meine Herzensangelegenheit, vielleicht kann ich dem Verein ja irgendwie erhalten bleiben“, hofft Schabel.

Karlheinz Schabel schließt aus, woanders anzuheuern

Einen neuen Job auf irgendeiner Trainerbank schließt er für seine Zukunft jedoch aus. Zu viele kleine Baustellen habe er, zudem leide er an Long Covid. „Nichts Bedrohliches, trotzdem muss ich die Warnsignale meines Körpers ernstnehmen“, fügt der 61-jährige Coach hinzu.

Der Abteilungsleiter des SV Egg stellt Schabel ein hervorragendes Zeugnis aus

Erste Gespräche habe es bereits Anfang Dezember 2022 gegeben, sagt Thomas Fackler. Der SVE-Abteilungsleiter stellt Schabel ein hervorragendes Zeugnis aus. Er hoffte, dass sich dessen gesundheitliche Probleme lösen ließen. Nun muss sich Fackler auf die Suche nach einem neuen Mann an der Seitenlinie machen.

Der darf sich indes auf ein intaktes Team freuen, dass auch in der kommenden Saison weitgehend beieinanderbleiben wird. Fackler und Schabel berichten dazu unisono von der hohen Qualität der Mannschaft. Druck will man sich beim Tabellenführer der Bezirksliga aber weder bei der Trainersuche noch in der restlichen Saison machen.

Der SV Egg ist Aufstiegsfavorit Nummer eins in die Fußball-Landesliga

„Wir schauen von Spiel zu Spiel“, erklärt Fackler. Bei fünf Punkten Vorsprung auf Bobingen sind die Egger trotzdem der Favorit auf den sofortigen Wiederaufstieg in die Landesliga Südwest.

Dort musste man bekanntlich in der vergangenen Saison nur ganz knapp den Gang nach unten antreten. (jürs)

