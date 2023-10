Der Fußball-Regionalligist FC Memmingen empfängt am Freitagabend die Würzburger Kickers. Der Tabellenführer hat bislang alle neun Auswärtsspiele gewonnen.

25.10.2023 | Stand: 16:26 Uhr

Zum Rückrunden-Auftakt der Regionalliga Bayern bekommt der FC Memmingen den Tabellenführer Würzburger Kickers vorgesetzt. Der „Herbstmeister“ gibt am Freitagabend (19 Uhr) seine Visitenkarte in der Arena an der Bodenseestraße ab. Die Rollen sind klar verteilt: Die Memminger sind krasser Außenseiter, aber auch eine der wenigen Mannschaften, die gegen den bislang ungeschlagenen Favoriten immerhin beim Saisonauftakt ein Unentschieden geholt hatten.

Die Lage: Nach der Vorrunde sind 14 Punkte und der 16. Platz für den FC Memmingen natürlich nicht zufriedenstellend. Im unteren Tabellendrittel geht es nach wie vor eng zu. Um an den Nicht-Abstiegsplätzen dranzubleiben, muss allerdings in den nächsten Wochen auch einmal eine positive Überraschung gegen eines der vorne platzierten Teams her.

Der Gegner: Mit dem 3:1-Auswärtssieg im Spitzenspiel bei der bis dato punktgleichen DJK Vilzing haben sich die Würzburger Kickers die Herbstmeisterschaft gesichert. Damit ist der Club auf Wiederaufstiegskurs in Richtung 3. Liga. In der vergangenen Saison musste man noch der SpVgg Unterhaching den Vortritt lassen. Die Stärken der Würzburger: Alle neun Auswärtsspiele wurden gewonnen. Das Team von Trainer Marco Wildersinn ist auch zuhause noch ohne Niederlage, aber es gab vier Punkteteilungen. Nur elf Gegentore in 17 Begegnungen sprechen eine deutliche Sprache. 34 erzielte Treffer sind zwar nicht Liga-Bestwert, aber FCM-Trainer Bernd Maier sieht bei den Gästen in der Offensive „eine brutale Qualität und Sicherheit“. Dabei gehen die Treffer in der Mehrzahl nicht allein auf das Konto der Stürmer Salihou Sané und Benjika Caciel (je sechs). Jeder Mannschaftsteil ist torgefährlich. Viele Spieler verfügen über Dritt- oder sogar Zweitliga-Erfahrung. Der Ex-Memminger Yannick Scholz verwirklicht nach der Station Wacker Burghausen bei den Kickers seinen Traum vom Profifußball und ist hier in der Abwehr gesetzt.

Das FCM-Personal: Mit Tiziano Mulas kehrt nach seiner Gelb-Sperre ein kreativer Kopf im Mittelfeld zurück. Dafür müssen Rotsünder David Bauer ersetzt und die Abwehr erneut umgebaut werden, weil auch Luis Sailer Fidalgo fraglich ist. Gut möglich, dass Maximilian Dolinski aus der U21 nach seinen Kurzeinsätzen vor seinem Startelf-Debüt steht. Bauer wurde nach seinem Platzverweis gegen Türkgücü München vom Sportgericht für zwei Spiele gesperrt und wird damit auch in einer Woche in der Auswärtspartie beim 1. FC Nürnberg noch einmal fehlen. Zudem stehen weitere sechs Spieler krank oder verletzt auf der Ausfallliste. Lukas Gerlspeck fehlte studienbedingt. Matthias Moser hat derweil seinen Vertrag bis Juni 2025 verlängert. „Mit seiner Schnelligkeit und Dynamik werden wir noch viel Freude an ihm haben“, freut sich der Sportliche Leiter Thomas Reinhardt, dass ein weiteres Eigengewächs vorzeitig gebunden werden konnte. „Zudem ist Matze ein Super-Typ und Team-Player“. Der 23-jährige Türkheimer spielt seit der C-Jugend in Memmingen

Karten: Um Wartezeiten an den beiden Stadionkassen zu umgehen, empfiehlt der FCM allen Zuschauern, Eintrittskarten im Vorfeld zu erwerben – zumal aus Würzburg rund 200 Fans angekündigt wurden, die vermutlich eher die Abendkasse nutzen werden. Bei den Vorverkaufsstellen und im Online-Ticketshop unter www.fc-memmingen.de sind die Karten zudem auch günstiger.

Rund ums Spiel: Erneut wird eine Zusammenfassung des FCM-Spiels nicht nur bei BFV.TV sondern am Samstagnachmittag auch in der Sendung „Blickpunkt Sport“ im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt. Die komplette Partie wird bei Sporttotal.TV kostenfrei gestreamt. Die Einlaufkinder stellt der Nachwuchs des TSV Lautrach/Illerbeuren.