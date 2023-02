FC Memmingen verlängert Verträge von mehreren Spielern

Der Fußball-Bayernligist FC Memmingen rüstet sich für die Rückrunde. Im vorletzten Test beim Verbandsligisten Dorfmerkingen setzt es die erste Niederlage.

21.02.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Am vorletzten Vorbereitungs-Wochenende hat Fußball-Bayernligist FC Memmingen die erste Testspielniederlage kassiert. Beim württembergischen Verbandsligisten SF Dorfmerkingen gab es ein 1:2 (1:1), wobei die Gastgeber durch Neuzugang Philipp Schmid in der letzten Minute den Siegtreffer erzielten. Nikola Trkulja hatte den FCM zunächst in Führung gebracht (27. Minute). Dorfmerkingens Torjäger Giuliano Santoro glich noch vor der Pause aus (42.).

FCM-Trainer Stephan Baierl setzte auf der Suche nach der Stammformation insgesamt 19 Spieler ein, wobei Nicolai Brugger und David Mihajlovic fehlten. Bei der Besetzung einiger Positionen dürfte es weiter ein offenes Rennen sein. Die Generalprobe vor dem Punktspiel-Wiederauftakt am 4. März gegen Türkspor Augsburg steigt am kommenden Wochenende beim Blitzturnier des TSV Kottern. Neben dem gastgebenden Bayernligisten (13 Uhr) wird im Modus „jeder gegen jeden“ auch gegen den Landesliga-Spitzenreiter 1. FC Sonthofen gespielt (16 Uhr).

Eigengewächs des FC Memmingen kehrte im Sommer zurück

Derweil hat der FC Memmingen den Vertrag mit Fabian Lutz um ein weiteres Jahr bis Juni 2024 verlängert. Das ursprüngliche Eigengewächs war im vergangenen Sommer zurückgekehrt und absolvierte alle 21 Bayernliga-Spiele in dieser Saison, meist über die gesamte Distanz, und erzielte dabei zwei Treffer. Der 26-jährige Lutz ist variabel auf vielen Positionen – von Abwehr bis Mittelfeld – einsetzbar.

Wie der Sportliche Leiter Thomas Reinhardt weiter mitteilt, haben auch die 19-jährigen Leonard Mauer und Jonas Kaufmann aus der U21-Mannschaft für eine weitere Spielzeit verlängert. „Bei beiden Talenten hoffen wir, dass sie den nächsten Schritt machen und an die erste Mannschaft herankommen“, so Reinhardt.

Wer noch Vertrag für die Saison 2023/24 hat

Der größte Teil der Spieler aus dem aktuellen Bayernliga-Kader hat noch Vertrag für die Saison 2023/2024 (16 der 24 Akteure). Darunter sind etwa Nachwuchs-Talent Noah Müller, die Eigengewächse Jakob Gräser und David Remiger, die im Sommer 2022 verpflichteten Matthias Bauer, Micha Bareis, Mehmet Fidan und Flemming Schug sowie die Routiniers Ardian Morina und Nikola Trkulja. Mit den Akteuren, deren Verträge auslaufen, will der Verein in den kommenden Wochen sprechen, genauso wie mit den Talenten aus der U21 und den nachrückenden A-Junioren.

„Ansonsten werden wir natürlich den Verlauf der Rückrunde und die Entwicklung der Spieler genau beobachten, mit wem wir den weiteren Weg gehen“, kündigt Reinhardt an.

Karten für das Bayernliga-Heimspiel am 4. März gegen Türkspor Augsburg und die nächsten weiteren Heimtermine sind bereits erhältlich beim MZ-Servicecenter in der Donaustraße und an der Esso-Tankstelle am Stadion. Online gibt es die Karten über Allgäu-Ticket unter www.fc-memmingen.de