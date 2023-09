FC Memmingen will schwarze Serie gegen den FC Augsburg II beenden

Für Fußball–Regionalligist FC Memmingen steht am Dienstag das nächste Heimspiel an. Warum der FC Augburg II nicht unbedingt der Lieblingsgegner ist.

28.08.2023 | Stand: 18:07 Uhr

Für den FC Memmingen heißt es nachlegen: Am Dienstagabend (19 Uhr) steht gegen den FC Augsburg II bereits das nächste Regionalliga-Heimspiel an. Im Hinblick auf das Programm der nächsten Wochen mit den schweren Aufgaben beim FC Bayern München II und gegen den FV Illertissen gilt es in diesem schwäbischen Duell nun, Zählbares einzufahren.

Die Lage : Intern hatte sich Co-Trainer Bernd Maier, der noch einmal die Spielvorbereitung übernimmt, vier Punkte aus den beiden Heimspielen gegen Schweinfurt und Augsburg Mit dem 1:1 gegen Schweinfurt hat das Team einen Zähler auf dem Konto. Nach der eigenen Rechnung sollte also nun der zweite Saisonsieg gegen die Bundesliga-Reserve des FCA folgen. Auch die Augsburger haben bislang fünf Punkte für sich verbuchen können, jedoch auch ein Spiel weniger ausgetragen.

: Intern hatte sich Co-Trainer Bernd Maier, der noch einmal die Spielvorbereitung übernimmt, vier Punkte aus den beiden Heimspielen gegen Schweinfurt und Mit dem 1:1 gegen Schweinfurt hat das Team einen Zähler auf dem Konto. Nach der eigenen Rechnung sollte also nun der zweite Saisonsieg gegen die Bundesliga-Reserve des FCA folgen. Auch die Augsburger haben bislang fünf Punkte für sich verbuchen können, jedoch auch ein Spiel weniger ausgetragen. Der Gegner: Mit Tobias Strobl (35) setzt der FC Augsburg II im zweiten Jahr auf einen Vertreter der jungen Trainergarde, der aber schon reichlich Erfahrung auf dieser Position gesammelt hat. In seiner Mannschaft stehen viele Talente, die in der vergangenen Runde Neunter in der Junioren-Bundesliga wurden. Vom FC Bayern München II wechselte im Sommer der Buxheimer Roman Reinelt nach Augsburg, kam aber noch zu keinem Einsatz. Der 27-jährige Ex-Löwe Lukas Aigner (zuletzt Schweinfurt) soll als Routinier zusammen mit Kapitän Hendrik Hofgärtner (ebenfalls 27) die junge Mannschaft führen.



Stürmer Pascal Maier verlängert beim FC Memmingen um zwei weitere Jahre

Das FCM-Personal: Nach dem Schweinfurt-Spiel hat der FC Memmingen die Vertragsverlängerung von Pascal Maier bekannt gegeben. Der Offensivmann hat seinen ursprünglich zum Saisonende auslaufenden Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 30. Juni 2026 verlängert. Der 25-jährige hat sich zum absoluten Stammspieler entwickelt und bislang 110 Punktspiele für den FCM bestritten. Gegen Augsburg wird voraussichtlich der gleiche Kader wie zuletzt zur Verfügung stehen. Co-Trainer Maier will jedoch nicht ausschließen, dass der eine oder andere von der Ausfallliste – etwa Luis Sailer Fidalgo – auch wieder zurückkehren könnte. Das Coaching auf der Bank übernimmt Cheftrainer Stephan Baierl, der wieder zurück ist.



FC Memmingen ging in den vergangenen acht Partien gegen den FCA II leer aus

Bisherige Vergleiche: Für den FCM gilt es, eine schwarze Serie zu beenden. Der FC Augsburg II ist beim Blick auf die Bilanz nicht gerade ein Lieblingsgegner der Memminger, die in den zurückliegenden acht Aufeinandertreffen leer ausgingen. Keine guten Erinnerungen gibt es an die letzte Begegnung in der Saison 2021/2022. Mit einer 1:3-Niederlage im Rosenausstadion war der Regionalliga-Abstieg besiegelt.