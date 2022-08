Fußball in Memmingen: Schiedsrichter werden dringend gesucht

Die Memminger Gruppe bietet einen Neulingskurs an. Das müssen Interessierte wissen.

Die Gruppe Memmingen der Fußball-Schiedsrichter bietet ab Freitag, 16. September, einen Kurs für Neulinge an. Dieser findet im Sportheim des TV Sontheim statt. Das Interesse der Vereine daran „ist aber noch nicht sehr groß. Bislang sind erst vier Anmeldungen eingegangen“, sagt Anton Bertele, stellvertretender Obmann der Schiedsrichtergruppe (SRG) Memmingen.

Geringe Zahl an Anmeldungen bereitet Sorgen

Die geringe Zahl der Anmeldungen sei erstaunlich – denn der Kurs sei schon längere Zeit bekannt gemacht worden. „Er wurde beispielsweise bei den Spielgruppentagungen der Herren in Haldenwang von Kreisobmann Kevin Mitchell und von Obmann Klaus Theil bei der Tagung der Junioren in Wolfertschwenden jeweils groß angekündigt“, so Bertele. Außerdem seien alle Vereine mit einem Brief der SRG Memmingen angeschrieben worden, um nochmals auf den Kurs aufmerksam zu machen. Außerdem seien Plakate verteilt worden, und der Kurs sei auch bei Facebook gepostet worden.

Das Bestreben der Vereine

Bertele betont: „Es sollte das Bestreben der Vereine sein, geeignete Personen, also Frauen, Männer und Jugendliche ab 14 Jahren, zu finden, die für ihren Verein als Schiedsrichter tätig sind.“

Spiele können nicht mehr mit geprüften Referees besetzt werden

Dass es bereits jetzt zu wenig „Schiris“ gebe, sehe man daran, dass die B-Klassen und einige Junioren-Spiele nicht mehr mit geprüften Referees besetzt werden könnten.

Die nächste Versammlung der Schiedsrichtergruppe Memmingen findet am Montag, 29. August, ab 19 Uhr im Gasthaus Adler in Woringen statt.

