Fußball-Landesliga: TV Erkheim spielt am Mittwoch zuhause

Warum die Fußballer aus Erkheim unter der Woche zum Nachholspiel gegen den FC Ehekirchen ran müssen.

09.05.2023 | Stand: 16:13 Uhr

Der TV Erkheim (TVE) empfängt am Mittwoch ab 18.30 Uhr zu einer Nachholbegegnung den FC Ehekirchen (FCE). Das für Mitte April angesetzte Spiel war damals den schlechten Witterungsbedingungen zum Opfer gefallen.

Der FCE unterlag am Sonntag dem Tabellendritten Illertissen mit 0:2, bleibt aber trotz der Niederlage mit drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Sonthofen auf dem zweiten Rang. Nach der 0:1-Niederlage in Durach belegt der TVE weiterhin den 15. Tabellenplatz.

Erkheims Trainer lobt seine Mannschaft

Seine Mannschaft habe ein sehr gutes Spiel gezeigt, mehr Torchancen gehabt und am Ende mehr verdient, so TVE-Trainer Andreas Köstner. Ihr gelte ein Kompliment, da sie den Plan hervorragend umgesetzt, sich aber leider nicht belohnt habe.

Andreas Köstner nimmt die Niederlage auf seine Kappe

Die Niederlage nehme er auf seine Kappe, da er alles riskiert habe, um die drei Punkte zu gewinnen, was aufgrund der Tabellensituation auch notwendig gewesen sei, so Köstner. Leider sei die Strategie nicht aufgegangen. Anstatt einen Punkt zu haben, habe dann eine Null auf der Anzeigetafel gestanden. Eine herausragende Leistung habe Stefan Oswald an diesem Tag geboten.

Mit Ehekirchen komme eine der offensivstärksten Mannschaften, was der TVE bei der 3:6-Niederlage in der Hinrunde schmerzlich habe erfahren müssen. Köstner erwartet eine hoch motivierte Gästemannschaft, da diese aus eigener Kraft jetzt sogar noch den Meistertitel erringen könne. Sie sei spielerisch enorm stark und habe mit Christoph Hollinger (20 Treffer), Michael Schäfer (zwölf), Pascal Schittler (neun), Michael Panknin (acht) und Matthias Rutkowski (acht) zahlreiche torgefährliche Spieler in ihren Reihen.

Den TV Erkheim erwartet eine schwere Aufgabe

Den TVE erwartet eine schwere Aufgabe, und der Kader wird immer kleiner. Es fallen aus: Philipp Becker wegen eines Kreuzbandrisses und Fabian Krogler wegen Urlaubs.