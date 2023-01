Fußgängerin von Auto erfasst - schwer verletzt

Eine 49-Jährige wurde in Mindelheim auf einem Fußgängerüberweg von einem Auto erfasst und verletzt.

09.01.2023 | Stand: 12:45 Uhr

Die Frau betrat am Sonntag (8. Januar) gegen 19.40 Uhr in der Frunsbergstraße den Fußgängerüberweg in Richtung Innenstadt. Die Ampelanlage war zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet. Ein 79-jähriger Autofahrer fuhr mit angepasster Geschwindigkeit auf der Kaufbeurer Straße und bog an der „Stern-Kreuzung“ nach rechts ab.

Trotz der geringen Geschwindigkeit berührte er mit seinem Fahrzeug die Fußgängerin. Die Frau zog sich eine schwere Verletzung am linken Knöchel zu und wurde ins Krankenhaus eingeliefert, teilt die Polizei mit.

