Galeria Karstadt Kaufhof schließt - Filiale Memmingen betroffen?

Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof will erneut Filialen schließen. In Memmingen drohen der Verlust von Arbeitsplätzen und ein großer Leerstand.

02.11.2022 | Stand: 17:59 Uhr

Wieder müssen die Mitarbeiter des Karstadt in Memmingen um ihre Jobs bangen: Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof hat mitgeteilt, dass erneut Filialen geschlossen werden müssen. Wird das Haus in der Maustadt betroffen sein? Dazu äußert sich die Geschäftsführung in Memmingen auf Anfrage unserer Redaktion nicht. Auch der Betriebsrat möchte derzeit noch nichts dazu sagen, da es ein laufender Prozess sei. Der Konzern will mehr als 40 seiner 131 Kaufhäuser dicht machen.

"Wieder mal ein Schlag ins Gesicht"

Im Memminger Karstadt arbeiten nach Schätzung von Manuela Karn, Allgäuer Gewerkschaftssekretärin der Dienstleistungsgewerkschaft verdi, etwa 60 Menschen. Schon 2020 hatten sie wegen finanzieller Probleme des Konzerns fürchten müssen, dass das Warenhaus geschlossen wird. Der Staat half dem Unternehmen finanziell unter die Arme, das Haus am Königsgraben blieb erhalten. Und nun „wieder einmal ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten“, sagt Manuela Karn.

Dieses Mal werde es um nackte Zahlen gehen, befürchtet sie. Wenn die in einer Filiale nicht stimmten, werden die Chancen nicht gut sein. Wie die Lage der Memminger Filiale aussieht, weiß Manuela Karn noch nicht. Sie werde in den nächsten ein, zwei Wochen genaue Daten erhalten und dann besser beurteilen können, wie es um das Haus steht.

Negativ auf die Bewertung einzelner Häuser werde sich ausüben, wenn Investierungsstau bestehe. In Memmingen könnten unter anderem die Parkgarage und deren Aufzug dazu zählen, die in die Jahre gekommen sind. Auch die digitale Infrastruktur müsse dringend aufgerüstet werden.

"Werden nicht kampflos aufgeben"

Sobald ihre Gewerkschaft detaillierte Informationen über den finanziellen Zustand des Memminger Kaufhauses habe, werde mit den Gesprächen begonnen. Sie wolle unter anderem die Stadt und die Kommunalpolitik ins Boot holen. Auch in Kempten, wo es ebenfalls eine Filiale des Konzerns gibt. „Dann fängt der Kampf ums Überleben der beiden Häuser an.“ Klar sei für sie: „Wenn unsere Häuser betroffen sind, werden wir das nicht kampflos aufgeben, dann werden wir alles ausschöpfen, was möglich ist.“

Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder sagt auf Anfrage unserer Redaktion: „Die Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof in Memmingen ist aus dem städtischen Einzelhandel nicht wegzudenken, der Betrieb war in den vergangenen Jahren nach Aussage der Hausgeschäftsführer auch kein Verlustgeschäft. Ich hoffe, dass deshalb in der Konzernzentrale der Erhalt dieses Kaufhauses angestrebt wird. Es würde mich sehr freuen, wenn die über 45-jährige Tradition hier in Memmingen fortbestehen könnte und die Arbeitsplätze erhalten werden.“ Schilder hatte sich bereits 2020 für das Warenhaus stark gemacht – und unter anderem einen Brief an die Konzernzentrale in Essen geschrieben.

Hoffnungsschimmer für Beschäftigte

Einen Hoffnungsschimmer sieht Manuela Karn für die Mitarbeiter auch dann, wenn der schlimmste Fall eintreten und das Memminger Kaufhaus tatsächlich geschlossen werden sollte: „Gott sei Dank ist der Arbeitsmarkt derzeit so, dass die meisten in Kürze etwas anderes finden werden“ – auch wenn sie zunächst auf einen erfolgreichen Kampf ihrer Gewerkschaft setzt. Hermann Oßwald, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins Memmingen, sieht es auch so. Wegen des Fachkräftemangels in vielen Branchen, auch im Einzelhandel, werde verstärkt Personal gesucht. Wer qualifiziert sei, habe gute Chancen, schnell eine andere Stelle zu finden.

Das wäre ein riesiger Leerstand

Er hofft, dass der Konzern Standorte abbaut, an denen er mehrfach vertreten ist, und Memmingen verschont bleibt. Wegen der Mitarbeiter, aber auch, weil das Haus ein Kundenmagnet sei. Und davon profitiere der Einzelhandel in der Innenstadt insgesamt. So hatte Oberbürgermeister Manfred Schilder vor zwei Jahren auch geschrieben: Schließt das Haus, drohe der Rückgang der Besucherfrequenz in der Innenstadt. Oßwald weiter: Das Kaufhaus mache mit seiner großen Fläche 20 Prozent des innerstädtischen Einzelhandels aus. Wenn die Filiale geschlossen werden würde, entstünde ein riesiger Leerstand. „Was soll da rein? Ich weiß es nicht.“ Große Einflussmöglichkeiten hätte die Stadt auch nicht, da das Gebäude nicht in ihrem Besitz ist. So hatte Schilder schon vor zwei Jahren gesagt: „Da sind uns die Hände gebunden.“ Zum Thema: Stirbt die Memminger Innenstadt aus? Das sagen die Stadträte

Für die Innenstadt wäre es katastrophal, sagt Manuela Karn von verdi. Es gebe bereits jetzt viele Leerstände. Wenn dann auch noch ein so großes Warenhaus schließe, das zuvor Kunden ins Memminger Zentrum gezogen hat, „sehe ich das als erschreckendes Signal“.