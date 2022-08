Gas einsparen: Memminger Wohnungsbau eG erntet Kritik im Netz

Nachtabsenkung bei Warmwasser und Heizung: Memminger Wohnungsbau eG wendet sich in einem Schreiben mit Vorschlägen für Maßnahmen an Mieter. Das kommt nicht bei jedem gut an. Der Vorstand erklärt Hintergründe.

04.08.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Die Bundesregierung ruft die Bürger zum Gassparen auf. Die Memminger Wohnungsbau eG (Mewo) reagiert ebenfalls – mit einem Schreiben an ihre insgesamt 3000 Mieter und erntet dafür in den sozialen Netzwerken Kritik. „Gesetzliche Mindesttemperatur wird unterschritten“, „Warmes Wasser wird nachts abgestellt“ und „Die Mewo verstößt klar gegen das Mietergesetz“: Viele Anschuldigungen kursieren im Netz. Wir haben bei Hans-Peter Fischer, dem Mewo-Vorstandssprecher, nachgefragt.

Warnung: Keine zusätzlichen Heizquellen installieren

Hans-Peter Fischer bestätigt: „Wir haben alle Mieter angeschrieben.“ Es gebe jene, die zentral und andere, die dezentral beheizt werden (880). Die, die dezentral heizen, haben eine Heiztherme. „Wir haben Ratschläge gegeben, wie man Energie einsparen kann, weil die Gaspreise so stark steigen“, erklärt Fischer. Außerdem sei wichtig gewesen, darauf hinzuweisen, dass nicht andere, zusätzliche Heizquellen wie Holzöfen, Elektroheizgeräte oder Flüssiggasheizgeräte eingesetzt werden sollen, um einen Ausgleich zu schaffen. „Das Stromnetz ist schlichtweg dafür nicht ausgelegt.“ Die Gruppe der dezentralen Heizer sei jene, bei der die Mewo wenig Einfluss habe, wie und mit welcher Temperatur geheizt werde.

Rahmenvertrag läuft noch in diesem Jahr

Anders sehe das bei den Mietern aus, die eine zentrale Heizung haben. „Das ist auch die größere Gruppe“, sagt Fischer und erklärt: „Sie profitieren im Jahr 2022 noch vom Rahmenvertrag, den wir mit den Stadtwerken abgeschlossen haben. Doch der läuft zum Ende des Jahres aus.“ Fischer prognostiziert, dass Mieter danach„mit einer erheblichen Steigerung der Heizkosten zu rechnen haben“. Deswegen sei die Mewo in Rücksprache mit der Stadt Memmingen und den Stadtwerken gegangen, um mögliche Maßnahmen zur Reduzierung des Gasverbrauches umzusetzen.

Mehrere Vorschläge gehen an die Mieter

Der erste Vorschlag an die Mieter: die Verdreifachung der Heizkostenvorauszahlung, um bereits jetzt ein Guthaben anzusparen. Dieser Vorschlag wurde im Schreiben unterbreitet. Jeder könne innerhalb von 14 Tagen widersprechen, wenn nicht gewollt. Das Schreiben an die Mieter ging laut Fischer am Montag raus. Bisher seien wenig Reaktionen zurückgekommen.

Es gebe zwei weitere Maßnahmen, die laut Fischer zu Missverständnissen führen können. Die Mewo sieht eine Nachtabsenkung des Warmwassers von 21 bis 5 Uhr vor. Das heißt, dass in dieser Zeit kein Warmwasser nachbereitet wird. „Es heißt aber mitnichten, dass es kein warmes Wasser gibt“, sagt Fischer und zeigt auf: „Warmwasser steht auch in der Nacht zur Verfügung. Man muss nur ein wenig länger warten, weil die Zirkulation ausgeschaltet ist. Das bedeutet, dass wir das Wasser nicht die ganze Nacht durch die Gebäude pumpen. Mitnichten ist das Wasser also kalt. Das ist aus unserer Sicht zumutbar.“

Mindesttemperatur in der Diskussion

Der zweite Punkt: die Nachtabsenkung der Heizung von 22 bis 6 Uhr auf 16 Grad. „Mietrechtlich müssen derzeit 20 Grad gewährleistet sein. Das ist der momentane Stand, aber es wird ja diskutiert, ob die Mindesttemperatur abgesenkt wird“, erklärt Hans-Peter Fischer die Überlegungen der Mewo. Der Vorstandssprecher sagt weiter: „Derzeit halten sich die Widersprüche in Grenzen. Bleibt das so, dann könnten wir diese Maßnahmen schnell umsetzen.“ Er gehe von September/Oktober aus. Ihm ist wichtig, zu betonten: „Grund dieser Maßnahmen ist, die Mieter zu schützen, damit zum 1. Januar nicht die Mietkeule durchschlägt.“ So stünden die Überlegungen an, in der nun warmen Jahreszeit zusparen.

Bei der Siebendächer Baugenossenschaft eG nachgefragt

Wie geht die Siebendächer Baugenossenschaft eG in Memmingen mit der Thematik um? Wir haben nachgefragt. Claudia Knittel vom Siebendächer-Vorstand sagt: „Wir haben uns entschlossen, vor der Heizperiode lediglich die Einstellung der Heizungen zu optimieren und die Heizkostenvorauszahlungen nicht unterjährig anzupassen. Unser bestehender Rahmenvertrag für die Gaslieferung läuft zum Ende des Jahres aus, weshalb wir eine etwaige Anpassung der Vorauszahlungen zum Januar 2023 auf die aktuellen Preise vornehmen. Wir werden unsere Mieter in den nächsten Wochen anschreiben, sie auf die derzeitige Situation und deren künftige Auswirkungen hinweisen, damit sie, sofern möglich, Rücklagen bilden können.“

