Die Polizei geht nach der Verpuffung am Freitag nicht von Fremdverschulden aus. Warum ein Stück der Leitung dennoch beim Landeskriminalamt untersucht wird.

08.02.2021 | Stand: 13:16 Uhr

Weiter unklar ist die genaue Ursache für die Gas-Explosion in der Rettungswache des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), bei der am Freitagmorgen fünf Personen verletzt wurden. Die Polizei geht von einem Unglück aus. Ein Teil der Gasleitung wurde gesichert und zur weiteren Untersuchung in ein Labor des Landeskriminalamts (LKA) gebracht. Eine weitere Explosionsgefahr bestehe nicht mehr, seitdem die Leitung am Freitag abgestellt wurde.

Von der Donaustraße aus sieht am Montag alles fast harmlos aus. Nur mehrere mit Holzplatten gesicherte Fenster sowie drei Baustellenlöcher vor dem Gebäude erinnern an die Folgen des lauten Knalls und die starke Druckwelle. Im Inneren des Gebäudes sieht es jedoch nicht so gut aus. Von einem „Trümmerfeld“ spricht Wilhelm Lehner, der BRK-Kreisgeschäftsführer Memmingen-Unterallgäu.

Lichtschalter eingeschaltet und Explosion ausgelöst

Neben dem Raum, in dem die Explosion gegen 6 Uhr beim Einschalten des Lichtschalters durch eine Reinigungskraft ausgelöst wurde, sind weitere Büros und auch der Aufenthaltsraum der Wache samt Küche betroffen – dort hielten sich die vier Rotkreuzler auf, die durch die Verpuffung leicht verletzt wurden. Während sie am Freitag beziehungsweise am Samstag alle wieder aus dem Klinikum Memmingen entlassen werden konnten, liegt die Reinigungskraft weiter in einer Spezialklinik in Murnau. Die 56-Jährige erlitt Verbrennungen zweiten Grades mit Blasenbildung, starken Schmerzen und tiefer gehenden Hautverletzungen, von denen eventuell Narben zurück bleiben. Sie schwebt nicht in Lebensgefahr.

Derweil geht die Ursachensuche weiter. Unter Beobachtung von LKA-Sachverständigen und Memminger Kripo-Experten legten die Stadtwerke die Leitungen an drei Stellen vor dem BRK-Gebäude und einem benachbarten Bestattungsinstitut frei und sicherten ein Teilstück der Gastinstallation zur weiteren Untersuchung nach dem Leck und Haarrissen. Das werde allerdings mehrere Wochen dauern, sagte Polizeisprecher Dominic Geissler. Er betonte jedoch: „Wir haben derzeit keine Hinweise auf fahrlässiges oder sogar vorsätzliches Fremdverschulden.“ Heißt übersetzt: Die Polizei geht derzeit von einem Unglück aus.

Gasanschluss liegt unter dem Gebäude

Wie genau es dazu kommen konnte, ist unklar. Unter dem DRK-Gebäude liegt zwar ein Gasanschluss – der wurde aber bereits vor Jahren stillgelegt und fachmännisch verschlossen, so Geissler. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sich ein entzündbares Luft-Gasgemisch in dem Haus ansammelte. Dieses ging nach derzeitigen Ermittlungserkenntnissen von einem Kellerraum aus und verbreitete sich daraufhin im Keller der Rettungswache, bevor es zur Explosion kam.

Wie hoch der Schaden ist – bisher geht man von einer mittleren sechsstelligen Euro-Summe aus –, ermittelt in den kommenden Tagen die Versicherung des BRK.

Einsatzbereitschaft bleibt vor Ort

Die Einsatzbereitschaft der Rotkreuzler bleibt jedoch bestehen. Denn die BRKler kamen samt Fahrzeugen bei den Maltesern unter und rücken von dort erst einmal zu ihren Einsätzen aus.

