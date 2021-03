Nach der Gas-Explosion in Memmingen: Die Ursache steht fest

Nach der Explosion in Memmingen Anfang Februar ist nun klar, was die Ursache war. Bei dem Vorfall wurden mehrere Menschen verletzt.

Anfang Februar ist es in Memmingen zu einer Gas-Explosion in der Rettungswache des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) gekommen. Nun steht fest, was die Explosion auslöste.

Wie die Polizei berichtet, wurden Teile der zum Haus führenden, stillgelegten Gasleitung ausgegraben und zur Untersuchung ins Bayerische Landeskriminalamt gebracht worden. Dort stellten die Beamten aber keine Beschädigungen fest.

Stadtwerke Memmingen bemerkten Leck an einer Gasleitung

Letztlich bemerkten die Stadtwerke Memmingen eine Leckage an der Hausanschlussleitung zu einem gegenüberliegenden Anwesen. Von dort aus hatte sich das Gas offenbar seinen Weg entlang der Leitung ins BRK-Gebäude gesucht.

Hinweise, die auf ein Fremdverschulden deuten könnten, brachten die Ermittlungen nicht.

