Müssen Gaskunden in Memmingen weiter mit höheren Preisen rechnen?

Laut Werkleiter Peter Domaschke ist der Wirtschaftsplan der Stadtwerke in Memmingen angesichts des Ukraine-Kriegs mit „erheblichen Unsicherheiten“ verbunden.

30.04.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die gute Nachricht zuerst: Die Gaspreise sollen für Kunden der Memminger Stadtwerke in diesem Jahr nicht weiter steigen. Das sagte Werkleiter Peter Domaschke bei der Vorstellung des Wirtschaftsplans in der jüngsten Stadtratssitzung. Mehr als ein Wermutstropfen ist freilich der Umstand, dass die Gaspreise in den vergangenen vier Monaten gleich dreimal erhöht wurden. In der Tarifgruppe „MM-Online privat“ stieg der Preis pro Kilowattstunde von 4,15 auf 13,33 Cent. Auslöser waren die in wenigen Monaten stark gestiegenen Einkaufspreise auf dem Weltmarkt.

