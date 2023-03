Wirt will "Bistro zum Gerd" in Memmingen wieder eröffnen

Wirt Ismet Quaßdorf will die Kultkneipe "Bistro zum Gerd" in Memmingen wieder eröffnen und das Andenken an Vorgänger Gerd Hoffmann in Ehren halten. Seine Pläne.

28.03.2023 | Stand: 18:16 Uhr

Das kleine Sterbebild von Gerd Hoffmann steht immer noch in einem Regal hinter der Bar. Der bekannte Memminger Wirt starb 2019 mit nur 52 Jahren. Das Lokal in der Lammgasse hatte er krankheitsbedingt bereits 2018 geschlossen. Seit diese Zeit steht es leer – aber nicht mehr lange. Denn Ismet Quaßdorf möchte der einstigen Kultkneipe neues Leben einhauchen. Und zwar im Sinne von Gerd Hoffmann. So werden die Räume derzeit umfassen renoviert und die Technik modernisiert, aber der Stil der Einrichtung soll erhalten bleiben. Auch der Name wird nicht geändert. Das Lokal heißt weiterhin „Bistro zum Gerd“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.