Gauschießen in Attenhausen: Die Sieger stehen fest

Spannende Wettkämpfe beim Finalschießen des Sportschützengaus Ottobeuren in Attenhausen.

30.10.2022 | Stand: 14:53 Uhr

Das Schützenheim ist proppenvoll. Hochspannung bei beachtlicher Geräuschkulisse. Als der nächste Schuss beim Finalschießen freigegeben wird, herrscht plötzlich Totenstille: Bald schon schlagen die kleinen Bleikugeln Löcher in die schwarzen Scheiben, nach deren Einfahren das Ergebnis sichtbar wird: Eilens eingesammelt und durch die Zählermaschine geschoben, werden die dabei erzielten „Teiler“ nacheinander an die Leinwand projiziert. Sie zeigt die Reihung der teilnehmenden Finalisten: Die Besten der Besten des 80. Gauschießens des Sportschützengaues Ottobeuren, das der 168 Mitglieder zählende Schützenverein Edelweiß Attenhausen seit drei Wochen austrägt.

Acht der zehn vereinseigenen Stände wurden mit einem Online-Buchungssystem versehen, bei dem jeder Schütze seinen Stand reservieren konnte. So konnten die Wartezeiten und das Risiko, an Corona zu erkranken, sichtlich reduziert werden. 95 Helfer waren im Einsatz, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

Verein besteht seit über 100 Jahren

Auf der Festscheibe konnten maximal 100 Schuss abgefeuert werden. Alle anderen Bänder, wie etwa Jubiläum- und die „Meisterscheibe, konnten auch nachgekauft werden. Die Senioren, die sogenannten „Auflage-Schützen“, waren die Eifrigsten: Sind gerne auch schon mal am Sonntagvormittag gekommen. Für Attenhausen ist dies bereits das fünfte Mal, dass der rührige Verein diesen gefragten Wettbewerb durchführt. Eigentlich wollte der Verein das Gauschießen bereits 2020 zu seinem 100-jährigen Bestehen ausrichten. 27.600 Euro Geld- und Sachpreise hatten die Mitglieder eingesammelt.

Wegen Corona musste das Gauschießen zweimal verschoben werden. So konnte die Festschrift sogar zweimal gedruckt werden. 517 Schützen im Alter zwischen zehn und 86 Jahren gingen an den Stand. Auch die Kinder und Jugendlichen waren bei den Wettbewerben sehr diszipliniert, wie Schützenmeister Philipp Schmidt höchst erfreut berichtet: „Der Zusammenhalt unter den Schützen ist hervorragend – eine richtig sportliche und gesellige Angelegenheit.“

Die Besten der Besten

Die „Besten der Besten“ der sechs Altersklassen trafen sich zum Abschluss am vergangenen Freitag zum rund sechsstündigen Finalschießen: Mit vielen Schlachtenbummlern im Rücken, welche die Schützen mit Ratschen und Glocken kräftig anfeuerten: Bei den Luftgewehr-Schützen etwa ging Peter Stelzmüller (Ollarzried) gleich mit dem ersten Schuss (10,2 Ringe) in Führung, wurde beim dritten Schuss (8,3) von André Jakubek kurzzeitig auf den vierten Platz verdrängt, kämpfte sich aber nach einem kurzen Durchhänger beim siebten Schuss (9,0) wieder mühsam an die Spitze: Es gewann also Peter Stelzmüller (98,7 Ringe) vor Fabian Petrich (98,4) und Robert Fröhner (96,9).

Bei der Pistole siegte Julian Petrich (95,1) vor Christian Arnold (93,9) und Josef Gerstle (91,4). Bei den Damen gewann nach einem spannenden Duell Anna Tröbelsberger (98,0), gefolgt von Elena Albrecht (96,4) und Stefanie Rabus (96,2). Bei den Auflage-Schützen erzielte Erich Moser (103,2) den größten Pokal, Zweite wurde Erika Miller-Moser (101,7) und Dritter Josef Wintergerst. Bei den Junioren bewies Leonie Dolpp mit 94,9 Ringen die besten Nerven. Ihr folgten Lena Brey (94,1) und Lukas Hunner (93,9). Bei der Jugend siegte Simon Liebrich (97,1), gefolgt von Leonie Herz (91,2) und Korbinian Schwaier (89,1). Die Schüler führte Alissa Jakubek (93,5) an, Zweite wurde Eva Schneider (87,9) und Dritte Malina Basler (79,6).