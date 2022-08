Gebärdensprache: Warum die Pandemie für Gehörlose gravierende Auswirkungen hat

Jimena Sauer aus Memmingen ist Gebärdensprachdolmetscherin. Sie erzählt, wie sie zu ihrem Beruf kam und was ihn ausmacht.

13.08.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Jimena Sauers Augen scheinen zu lachen. Ihr Mund verformt sich, ihre Hände sind stetig in Bewegung. Die gebürtige Memmingerin ist Gebärdensprachdolmetscherin. Sie übersetzt, was sonst nicht-hörende oder schwerhörende Menschen nicht verstehen könnten. Im „Einsatz“ ist sie unter anderem für die Stadt Memmingen – bei Sitzungen des Behindertenbeirates oder auch jüngst bei der Verleihung des Freiheitspreises. Die 32-Jährige erzählt im Gespräch mit der Redaktion, wie sie dazu kam, Gebärdensprache zu erlernen und warum diese Kommunikationsform aus ihrer Sicht so wichtig ist. Dabei stellt sie auch einschneidende und prägende Erlebnisse für gehörlose Menschen in der Corona-Pandemie heraus, die weiter beschäftigen.

