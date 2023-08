Gebäudeenergiegesetz: Warum Holz als Energieträger sinnvoll ist

Der ehemalige bayerische Land- und Forstwirtschaftsminister Josef Miller aus Memmingen bemerkt weiterhin Unsicherheiten mit Blick auf das Gesetz. Seine Meinung.

20.08.2023 | Stand: 05:45 Uhr

„Es besteht in der Öffentlichkeit immer noch eine große Unsicherheit, weil das Gebäudeenergiegesetz noch nicht beraten und beschlossen ist“, sagt der ehemalige bayerische Land- und Forstwirtschaftsminister Josef Miller (76) aus Memmingen.

Die Situation: Der Einsatz von Holz als Brennstoff war umstritten. Zuerst erfolgte im Europäischen Parlament eine Ablehnung, die nach Diskussionen zur nationalen Entscheidung der Mitgliedsstaaten abgeändert wurde. Daraufhin entschied sich die Bundesregierung im Entwurf des Gebäudeenergiekonzeptes für ein Verbot.

„Nach massiver Gegenwehr soll nunmehr Restholz als Brennstoff in dem neuen Gebäudeenergiegesetz weiterhin erlaubt bleiben. Die genauen Regelungen stehen noch nicht fest. Das ursprünglich generelle Verbot soll in dem neuen Gesetz jedenfalls nicht mehr enthalten sein“, so Josef Miller. Er begrüßt das.

Josef Miller Bild: Maike Scholz

Es sei ein Thema, das gerade im Freistaat eine große Rolle spiele. „Nach Österreich ist Bayern das Bundesland mit dem höchsten Anteil von Hackschnitzel und Pellets als Brennstoff. Die Waldbesitzer brauchen die Einnahmen aus den Hackschnitzeln, die Mitbürgerinnen und Mitbürger die heimische Wärme und der Klimawandel erfordert eine CO2-neutrale Energieversorgung“, sagt Miller und ergänzt: „Dass Holz zu den erneuerbaren Energien gehört, ist naturwissenschaftlich unbestritten.“

Was passiert, wenn der Baum wächst?

Beim Wachsen eines Baumes entnehme dieser aus der Erdatmosphäre so viel Kohlenstoff, wie er beim Verbrennen mit dem anfallenden Kohlendioxid wieder abgebe. Das ist ein Paradebeispiel für Kreislaufwirtschaft und Klimaneutralität, so Miller: „Wenn beispielsweise Restholz wie Baumwipfel oder aus der Durchforstung im Wald verbleibt und langsam verrottet, entsteht durch die kalte Oxidation ebenso viel Kohlendioxid, ohne dass das Holz als Wärmequelle genutzt wird.“

Mehr Holz einschlagen, als nachwächst: Im Waldgesetz geregelt

Auch das Argument, dass künftig mehr Holz eingeschlagen wird als nachwächst, entspricht dem 76-Jährigen zufolge, der im Ehrenamt Landesvorsitzender bei der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald war, nicht den Tatsachen. Sowohl nach dem Waldgesetz des Bundes als auch im bayerischen Waldgesetz gelte das Nachhaltigkeitsprinzip.

Danach darf nicht mehr Holz eingeschlagen werden als nachwächst: „Jede weise Forstdirektion muss die Waldungen so hoch wie möglich, aber doch so zu benutzen versuchen, dass die Nachkommenschaft wenigstens ebenso viele Vorteile daraus ziehen kann, wie die jetzige Generation sich aneignet.“ Josef Miller dazu weiter: „Die großen Forstbetriebe müssen durch die ‚Forsteinrichtung’ eine betriebsbezogene Planung nachweisen, dass es zu keiner Übernutzung kommt.“