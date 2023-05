Klinikum Memmingen hat nun Lärmampeln im Einsatz

Künftig werden zwei Lärmampeln am Klinikum Memmingen eingesetzt. Sie sollen Früh- und Neugeborene vor zu hoher Geräuschkulisse schützen.

10.05.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Der Mutterbauch schützt das noch ungeborene Kind vor Lärm, indem er Geräusche von außen stark abdämpft. Auf der Kinderintensivstation des Klinikums Memmingen werden die Früh- und Neugeborenen jetzt durch Lärmampeln vor einer zu hohen Geräuschkulisse bewahrt. Denn die Ampeln zeigen den Mitarbeitern und Besuchern sofort an, wenn es für die kleinen Patienten zu laut ist, heißt es in einer Pressemitteilung.

Stationsleiterin in Memmingen: Zu hoher Schallpegel wirkt sich negativ auf die Entwicklung aus

„Ein zu hoher Schallpegel wirkt sich negativ auf die Entwicklung unserer kleinen Patienten aus“, weiß Anna-Maria Haberbosch, die stellvertretende Stationsleiterin der Kinderintensivstation. Sie hat sich im Rahmen ihrer Weiterbildung zur Pädiatrischen Intensiv- und Anästhesiepflege am Deutschen Herzzentrum in München intensiv mit dem Thema Lärm beschäftigt und dabei viele Messungen in der Umgebung ihrer kleinen Patienten durchgeführt.

„In den Inkubatoren fehlt die natürliche Filterung und Absorption der Geräuschkulisse, wie sie im Mutterleib gegeben ist“, erklärt die Fachkinderkrankenpflegerin. Deswegen ist es wichtig, dass sich die Mitarbeiter und Besucher in den Patientenzimmern möglichst ruhig verhalten.

Rot, Gelb oder Grün: Wie bei einer Verkehrsampel

Die Lärmampeln zeigen sofort an, wenn es für die Früh- und Neugeborenen zu laut ist. Denn sie messen die Lautstärke im Raum und geben diese einer Ampel entsprechend in den Farben Rot, Gelb und Grün wieder.

„Eine sehr sinnvolle Investition, die sich positiv auf die frühkindliche Gehirnentwicklung unserer Patienten auswirkt, was auch Studien bestätigen“, erklärt Prof. Dr. David Frommhold, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin.

Finanziert wurden die beiden installierten Ampeln vom Verein der Freunde und Förderer Klinikum Memmingen.