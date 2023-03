Feier in Memmingen: Ehemaliger Bürgermeister Josef M. Lang wird 80

Dem langjährigen Vorstand der Siebendächer Baugenossenschaft in Memmingen liegt die Stadtentwicklung am Herzen. Welche Ideen Josef Lang für die Altstadt hat.

Wenn Josef Martin Lang über Memmingen spricht, blickt der ehemalige Dritte Bürgermeister und langjährige Vorstand der Siebendächer Baugenossenschaft nicht nur zurück. Vielmehr richten sich die Augen des Memminger Urgesteins weiterhin in Richtung Zukunft der Kommune. „Wenn man sich solange wie ich mit der Weiterentwicklung seiner Stadt befasst hat, kann man das nicht einfach ablegen“, sagt Lang, der am heutigen Freitag seinen 80. Geburtstag feiert.

Stichwort „Rosenviertel“. Das marode Quartier gegenüber dem Bahnhof wartet seit vielen Jahren auf seine Umgestaltung. Nach einem städtebaulichen Wettbewerb samt Bürgerbeteiligung führt die Stadt mittlerweile Vorgespräche mit möglichen Investoren. Auf das Altstadtprojekt angesprochen, meint Lang mit einem Lächeln: „Auf diese Frage sage ich in der Regel: Da halte ich mich raus.“ Gegenüber unserer Redaktion bezeichnet es Lang aber als großen Glücksfall, dass die Stadt ein so großes Areal selbst gestalten kann. Voraussetzung dafür war der Kauf der entsprechenden Grundstücke durch die Stadt und die Memminger Wohnungsbaugenossenschaft (Mewo). „Früher hätte man dort möglichst viel Verkaufsfläche geschaffen“, sagt Lang: „Heute braucht man das aber nicht mehr in diesem Maße.“ Vielmehr seien Wohnungen und andere Ansiedlungen – unter Umständen ein Hotel – gefragt. Gleichzeitig betont der ehemalige Siebendächerchef aber, dass sich die möglichen Bauprojekte für die Investoren auch rechnen müssen. „Bei aller Liebe zur Altstadt – man kann nicht alles haben.“ So könne etwa ein Biergarten Probleme bereiten, wenn sich Mieter durch den Lärm gestört fühlen. Dagegen sei Wohnungsbau in Bahnhofsnähe heutzutage kein Problem mehr. Schließlich könne man die Gebäude mit einem Erschütterungsschutz versehen und Schallschutzfenster einbauen. „Solche Wohnungen sind für Pendler ideal“, betont Lang und verweist auf große Wohnhäuser, die die Siebendächer Baugenossenschaft jüngst auf der anderen Seite des Bahnhofs gebaut hat.

Was die Leerstände in der Memminger Innenstadt anbelangt, weist Lang darauf hin, dass Einzelhandel heute nur noch in ausgesuchten Lagen gut funktioniere. Daher müssten für Erdgeschossräume andere Nutzungen gefunden werden – etwa als Parkflächen. Allerdings könne man die Altstadt freilich nicht mit Einzelgaragentoren zupflastern. So habe die Siebendächer am Gerberplatz hinter nur einem Garagentor „gleich zehn Autostellplätze im Erdgeschoss versteckt“.

Zu den größten Projekten während seiner Zeit bei Siebendächer zählt Lang die Sanierung und den Umbau der Zangmeisterpassage in den 1990er-Jahren. Man benötigte damals fast drei Jahre, bis alle 23 Haus- und Wohnungseigentümer an die Siebendächer verkauft hatten. „Diese Verhandlungen waren wahrlich nicht einfach“, erinnert sich der ehemalige Vorstand. Aber es habe sich gelohnt. Die Passage wurde mit zahlreichen Architekturpreisen ausgezeichnet. „Man muss bei Projekten in der Altstadt immer Jahre vorausdenken und frühzeitig Häuser und Grundstücke kaufen, wenn sich die Gelegenheit bietet.“ So sei es auch bei der Umgestaltung des Areals rund um den Schrannenplatz gewesen, die die Siebendächer zusammen mit der Stadt umgesetzt habe. Damals habe es schon Bürgerbeteiligung im Rahmen des Stadtentwicklungsprozesses gegeben: „Das war wichtig und gut.“

Streit wegen Landesgartenschau in Memmingen

Was sein Engagement im Stadtrat anbelangt, erinnert sich Lang noch gut an die Diskussionen darüber, ob man die Landesgartenschau 2000 durchführen soll. Skeptiker haben damals argumentiert, dass man dann kein Geld mehr für die Sanierung des Kreuzherrnsaals hätte. „Am Ende wurde beides in die Tat umgesetzt“, sagt Lang lächelnd. Und beide Projekte hätten die Attraktivität Memmingens gesteigert. Wichtig bei der Stadtratsarbeit ist in Langs Augen, dass jeder Stadtrat für sich entscheidet und nicht nach parteipolitischen Überlegungen. Zu seiner Zeit habe es bei Beratungen oftmals unterschiedliche Meinungen in den Fraktionen gegeben. „Das hat mir gefallen,“ unterstreicht der einstige Bürgermeister. Denn so sei vor Entscheidungen alles genau erörtert und abgewogen worden, so dass man am Ende Beschlüsse zumeist mit großer Mehrheit treffen konnte.

Auf die Frage, ob er heute – wenn er noch ein junger Mann wäre – für den Stadtrat kandidieren würde, antwortet Lang sofort mit einem klaren „Ja“. Denn Demokratie lebe von Parteien und dem Engagement der Bürger. Wer sich nur in einer Bürgerinitiative engagiere, kümmere sich in der Regel nur um ein bestimmtes Interesse. „Das ist grundlegend zwar eine gute Sache, aber als Mandatsträger hat man weitaus mehr Verantwortung.“ Nämlich für alle Belange einer Stadt – die einem am Herzen liegt.