Appell: Zivilcourage gegen Judenhass zeigen

Die Straßen rund um den Schweizerberg in Memmingen sind abgesperrt. Die Zufahrt für Kraftfahrzeuge ist verboten. An den Barrieren stehen Streifenwagen bereit. Indes versammeln sich an diesem Abend immer mehr Menschen auf dem Platz vor dem Gedenkstein, der an die Zerstörung der einstigen Synagoge vor 85 Jahren erinnert. Wie jedes Jahr gedenken die Anwesenden der von den Nazis verfolgten und getöteten Juden, deren unermessliches Leid in Deutschland und Europa mit der Reichspogromnacht im Jahr 1938 begann.

Zudem steht die Gedenkfeier der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB), der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) und des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) unter dem schrecklichen Eindruck des brutalen Überfalls der palästinensischen Terror-Organisation Hamas auf Israel, bei dem viele Menschen verschleppt und über 1400 getötet wurden. Wenn man diese Zahl auf die Bevölkerung in Deutschland hochrechnet, wären es 15.000 Todesopfer, wie Dr. Peter Fassl unterstreicht. Der Historiker und ehemalige Bezirksheimatpfleger gilt als Experte der jüdischen Geschichte in Schwaben.

Mit Blick auf den Terrorüberfall am 7. Oktober und die damit einhergehenden antisemitischen Vorfälle in Deutschland appelliert er - wie kurz zuvor schon Memmingens Zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh - an alle Bürger, hinzuschauen und einzuschreiten, wenn jüdische Mitbürger bedroht werden. Böckh zitierte unter anderem den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster. Laut diesem ist angesichts der Bedrohung jüdischen Lebens in Deutschland aus dem Versprechen "nie wieder" ein "schon wieder" geworden. Auch Fassl hebt die dramatische Situation der Juden in Deutschland hevor. So habe es seit dem 7. Oktober etwa 450 propalästinensische Demonstrationen in unserem Land gegeben, bei denen der Angriff auf Israel im Prinzip bejubelt und gerechtfertigt worden sei. Die Juden in Deutschland würden sich alleingelassen fühlen und hätten Angst. Hier seien die jüdischen Mitbürger auf die Hilfe und die Unterstützung der Gesellschaft angewiesen.

"Eine solche Brutalität wie in Memmingen hat es woanders nicht gegeben"

Im Rückblick auf die Reichspogromnacht am 9. November 1938 macht Fassl auf eine Besonderheit in Memmingen aufmerksam. So habe NS-Kreisleiter Wilhelm Schwarz am 10. November um 15 Uhr beschlossen, die Synagoge beim Schweizerberg mit schwerem Gerät abreißen zu lassen. Insgesamt dauerte der Abbruch acht Tage. Dass eine Synagoge total verschwindet, war nach Fassls Worten damals in ganz Schwaben einmalig. Darüber hinaus seien in Memmingen von SS- und SA-Schergen auch noch 23 Privatwohnungen von Juden zerstört worden. In keinem anderen Ort in Schwaben seien Häuser in dieser Weise unbewohnbar gemacht worden. "Eine solche Brutalität hat es woanders nicht gegeben" , betont Fassl.

Historiker: Biergarten neben Gedenkstätte in Memmingen ist ein Problem

Wie soll man nun mit dieser Historie sowie mit der aktuellen Situation der Juden und mit antisemitischen Meinungen, die die Existenz Isreals in Frage stellen, umgehen? Aus der Erfahrung der Reichspogromnacht hat man laut Fassl gesagt, man müsse an die damaligen Ereignisse immer wieder erinnern, damit man frühzeitig gegen aufkommenden Antisemitismus in Deutschland eintreten könne. Letztlich gelte es, Zivilcourage zu zeigen und sich dem Antisemitismus - soweit man kann - mutig entgegenzustellen. Eine Erinnerung benötigt laut Fassl aber immer auch einen Ort, der sinnlich greifbar ist. Im Fall des Reichspogroms sei es in erster Linie eine Synagoge. Als Beispiel nennt der Historiker die sanierte Ehemalige Synagoge in Fellheim. Es könne aber auch ein anderer Ort sein, wie etwa ein Gedenkstein. Allerdings gebe es am Schweizerberg ein Problem - nämlich der Biergarten gleich neben der Gedenkstätte für die einstige Synagoge.