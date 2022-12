Gefängnis-Comic aus Memmingen zu Silvester: Von höflichen Ausbrechern

Zu Silvester hat sich das Autorenteam der JVA zu einer neuen Folge der Comic-Reihe „Tatort Memmingen“ inspirieren lassen. Vorlagen waren auch reale Vorfälle.

31.12.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Wenn an Silvester mit viel Feuerwerk und Spektakel ein neues Jahr begrüßt wird, bringt das manche auf Ideen: Im neuesten Comic-Strip der Reihe „Tatort Memmingen“ aus der Memminger Justizvollzugsanstalt (JVA) will Ausbrecherkönig „Volker Vogel“ die Gunst der Stunde nutzen – muss aber erst mal an seinem Mitinsassen vorbei, dem notorischen Querulanten „Quirin Querling“. Klingt weit hergeholt? Ist es nicht. Die Köpfe hinter „Tatort Memmingen“, ein Autorenteam der Memminger JVA, haben sich von einem realen Vorfall inspirieren lassen. (Mehr Infos über die Comics gibt's hier: „Tatort Memmingen“: JVA-Mitarbeiter zeichnen Comics über das Leben hinter Gittern)

Gefängnis-Ausbruch an Silvester inspirierte den Comic-Strip

Der trug sich laut JVA-Leiterin Anja Ellinger in einer anderen bayerischen Justizvollzugsanstalt in der Silvesternacht 2001 zu. Damals machten sich Ausbrecher beim Lärm der Feuerwerkskörper aus dem Staub. Und der erste Satz des Abschiedsbriefs von „Volker Vogel“ im Comic ist keineswegs erfunden, sondern stammt aus einem Brief, den Ellinger im August 2019 zu lesen bekam. Allerdings waren die Zeilen im Original auf Georgisch.

Bild: Autorenteam "Tatort MM"

Hinterlassen hatte sie ein Ausbrecher, dem trotz aller Sicherheitsvorkehrungen mit einem weiteren Insassen durch Erfindungsgeist und eine Kletteraktion vor drei Jahren die Flucht aus der Memminger JVA gelungen war.

Ausbruch aus der JVA Memmingen im Jahr 2019: Mann hinterließ Brief

Der Mann war laut Ellinger nach einem Einbruch zu einer längeren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Weil seine Mutter an Krebs erkrankt war und er sie nochmals sehen wollte, schmiedete er den Ausbruchsplan. Dabei hinterließ er auch besagten Brief, in dem er sich für die Unannehmlichkeiten durch den Ausbruch entschuldigte. Schnell waren die Männer wieder gefasst. „Wir waren nicht nachtragend“, sagt Ellinger mit Blick auf die Hintergründe im Fall des Georgiers: „Wir haben ihn mit seiner Mutter telefonieren lassen und wir konnten organisieren, dass sie ihn im Gefängnis besuchen durfte.“

Comic "Tatort MM" nimmt auch Bürokratie auf die Schippe

Der zweite Satz aus dem Comic-Abschiedsbrief, in dem „Volker Vogel“ seinen Ausbruch mit einer fälligen Steuervorauszahlung begründet, ist eine Spitze des Autorenteams gegen eine rechtliche Neuerung und daraus entstehenden Bürokratie-Aufwand. Angespielt wird auf die Tatsache, dass auch öffentliche Einrichtungen Umsatzsteuer zahlen müssen. „Entstanden ist das durch die Umsetzung von EU-Recht. Es soll verhindern, dass öffentliche Einrichtungen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber privaten Anbietern haben“, sagt Anja Ellinger: „Es entsteht allerdings ein großer Personalaufwand dafür, dass der Staat an sich selbst Steuern zahlt.“

Die JVA Memmingen ist davon laut Ellinger betroffen, weil sie über eine Photovoltaikanlage verfügt und eine kleine Menge Strom ins Netz einspeist. Zwar wurde die sogenannte Ausweitung der Umsatzsteuerpflicht nun kurz vor Jahresende aufgeschoben – das Memminger Gefängnis hat allerdings schon alle nötigen Vorkehrungen für die Umsetzung getroffen. Die Tatsache, dass viele Fristen ausgerechnet auf den 31. Dezember zielen, weckt bei Ellinger Unverständnis: „Vieles muss dann in der sogenannten ,staden’ oder gar zur Weihnachtszeit erledigt werden. Das sorgt dafür, dass man zum Jahresende Stress hat“, sagt die Leiterin der Memminger JVA und regt an, für manche Dinge einen früheren oder späteren Termin, zum Beispiel im November oder im März festzusetzen.

Warum ausnahmsweise ein Gefangener an Neujahr entlassen wird

Neben echten Begebenheiten ist beim Comic „Tatort Memmingen“ natürlich Fantasie im Spiel. Querulant „Quirins“ Klebe-Ankündigung etwa ist eine Referenz mit Augenzwinkern auf Protest-Aktionen, die derzeit stattfinden. In der Realität gibt es nach Ellingers Worten für die Gefangenen aber keine Möglichkeit, an Kleber zu kommen – auch Kaugummi sei verboten, „weil sie damit Schlösser zukleben könnten“. (Lesen Sie auch: Einkaufen im Memminger Gefängnis: Von Tabus und Sonderwünschen)

Ganz legal kommt am Neujahrsmorgen ein Insasse der JVA auf freien Fuß. Normalerweise gibt es in diesem Zeitraum am Jahresende und – ganz allgemein – am Wochenende laut Ellinger keine Entlassungen. Grund für die Ausnahme ist eine spezielle Konstellation: Der Gefangene war schwarzgefahren und kassierte für „Leistungserschleichung“ eine Ersatz-Freiheitsstrafe von zwölf Tagen. Solche Strafen von bis zu einem Monat müssen auf den Tag genau verbüßt werden – da der Mann am 21. Dezember erwischt wurde, endet seine Haft an Neujahr.

Übrigens gilt das auch für etwas anderes: Wegen der vielen Einschränkungen während der Pandemie durften die Gefangenen kostenlos fernsehen. Letztmals greift das laut der JVA-Leiterin am Silvesterabend: „Ab 1. Januar müssen sie wieder dafür bezahlen.“ Reiner Zufall ist, dass an Silvester zur Brotzeit obendrein saure Gurken serviert werden.