Gefangene in Memmingen spenden an das Kinderhospiz

Inhaftierte der Justizvollzugsanstalt Memmingen haben 570 Euro von ihrem Einkaufsgeld an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach gespendet. Unser Bild zeigt Simone Pschorn vom Kinderhospiz (links) mit Verena Hofmann vom Sozialdienst, der den Gefangenen in verschiedenen Fragen zur Seite steht.