Geflügelpest: Landratsämter Unterallgäu und Lindau mahnen zur Vorsicht - neue Regeln für Halter

Die Geflügelpest in Bayern zwingt zum Handeln. Die Landratsämter Unterallgäu und Lindau informieren über die neue Allgemeinverfügung. Das müssen Halter wissen.

13.12.2021 | Stand: 16:26 Uhr

Bayernweit gelten zum Schutz von Haus- und Nutzgeflügel nun wieder verstärkte Vorsichtsmaßnahmen gegen die Geflügelpest. Jedes Landratsamt muss eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Diese enthält neben verstärkten Biosicherheitsmaßnahmen beispielsweise auch ein Verbot von Ausstellungen und Märkten und das Verbot, Wildvögel zu füttern (ausgenommen davon sind Singvögel). Eine Stallpflicht gibt es aktuell noch nicht, wie der Landkreis Unterallgäu mitteilt.

Vogelgrippe in Bayern: Das ist das Ziel der neuen Allgemeinverfügung

Durch die verschiedenen Maßnahmen soll der Kontakt zwischen Wildvögeln und Haus- und Nutzgeflügel vermieden und so verhindert werden, dass die Geflügelpest in eine Geflügelhaltung eingeschleppt wird. Aktuell sind in Bayern insgesamt drei Fälle bei Wildvögeln in den Landkreisen Cham und Nürnberger Land nachgewiesen.

Deutschlandweit wurden in dieser Saison laut bayerischem Umweltministerium mehr als 280 Fälle amtlich festgestellt. Zudem habe das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) kürzlich einen einzelnen Vogelgrippeausbruch in einem kleinen Hausgeflügelbestand mit rund 50 Hühnern im Landkreis Erding bestätigt.

Bilderstrecke

Erkennen Sie diese Vögel?

1 von 8 Erkennen Sie diese Allgäuer Vögel? Der erste Vogel, den wir suchen, ist etwa 23 cm groß, schwarz-weiß gefiedert mit auffällig roten Unterschwanzdecken. Die Männchen haben zusätzlich einen roten Genickfleck. Diese Vögel erkennt man auch an ihrem Klopfen. Na, wissen Sie's? Es handelt sich um den Specht. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archiv) Erkennen Sie diese Allgäuer Vögel? Der erste Vogel, den wir suchen, ist etwa 23 cm groß, schwarz-weiß gefiedert mit auffällig roten Unterschwanzdecken. Die Männchen haben zusätzlich einen roten Genickfleck. Diese Vögel erkennt man auch an ihrem Klopfen. Na, wissen Sie's? Es handelt sich um den Specht. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archiv) 2 von 8 Dieser Vogel stand zur Wahl zum Vogel des Jahres 2022. Er steht auf der roten Liste der gefährdeten Vögel in Bayern und Deutschland. Er kommt von April bis Oktober im heimischen Garten vor. Ihn kennzeichnet sein weißer Bauch und der weiße Bürzel. Sein Schwanz ist gegabelt, aber ohne Spieße. Welchen Vogel suchen wir? Die Mehlschwalbe - auch Steierling, Haus-, Fenster- oder Mauerschwalbe genannt. Bild: Patrick Pleul, dpa (Archiv) Dieser Vogel stand zur Wahl zum Vogel des Jahres 2022. Er steht auf der roten Liste der gefährdeten Vögel in Bayern und Deutschland. Er kommt von April bis Oktober im heimischen Garten vor. Ihn kennzeichnet sein weißer Bauch und der weiße Bürzel. Sein Schwanz ist gegabelt, aber ohne Spieße. Welchen Vogel suchen wir? Die Mehlschwalbe - auch Steierling, Haus-, Fenster- oder Mauerschwalbe genannt. Bild: Patrick Pleul, dpa (Archiv) 3 von 8 Der nächste Vogel, den wir suchen, ist etwa so groß wie eine Taube und in den Alpen zuhause. Der Vogel hat ein glänzend schwarzes Federkleid, auffällig rote Beine und einen gelben Schnabel. Diese Vögel zeichnen sich aus durch ihren akrobatischen Segelflug und ihre pfeifenden Rufe. Und? Gesucht wird die Alpendohle, auch Steinkrähe. Bild: Jigme Dorje, dpa (Archiv) Der nächste Vogel, den wir suchen, ist etwa so groß wie eine Taube und in den Alpen zuhause. Der Vogel hat ein glänzend schwarzes Federkleid, auffällig rote Beine und einen gelben Schnabel. Diese Vögel zeichnen sich aus durch ihren akrobatischen Segelflug und ihre pfeifenden Rufe. Und? Gesucht wird die Alpendohle, auch Steinkrähe. Bild: Jigme Dorje, dpa (Archiv) 4 von 8 Auch dieser Vogel stand zur Wahl zum Vogel des Jahres 2022. Der gesuchte Vogel hebt sich von anderen Vögeln seiner Art ab durch die braune Kopfplatte und den schwarzen Wangenfleck. Er kommt in Deutschland ganzjährig in der Nähe von Siedlungen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, lichten Wäldern und vereinzelt in Stadtzentren vor. Gesucht wird der Feldsperling. Bild: Andrea Warnecke, dpa (Archiv) Auch dieser Vogel stand zur Wahl zum Vogel des Jahres 2022. Der gesuchte Vogel hebt sich von anderen Vögeln seiner Art ab durch die braune Kopfplatte und den schwarzen Wangenfleck. Er kommt in Deutschland ganzjährig in der Nähe von Siedlungen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, lichten Wäldern und vereinzelt in Stadtzentren vor. Gesucht wird der Feldsperling. Bild: Andrea Warnecke, dpa (Archiv) 5 von 8 Der gesuchte Vogel ist laut Landesverband für Vogelschutz (LBV) mit einer Flügelspannweite von bis zu 2,9 Metern einer der größten Greifvögel Europas. Man erkennt den Vogel an seinem langen, keilförmigen Schwanz und die meist gelb-rötlichen Brustfedern. Diese sind eigentlich weiß und werden von den Vögeln selbst duch Bäder in eisenoxidhaltigem Schlamm gefärbt. Erkennen Sie ihn? Es ist der Bartgeier. Bild: Monika Skolimowska, dpa (Archiv) Der gesuchte Vogel ist laut Landesverband für Vogelschutz (LBV) mit einer Flügelspannweite von bis zu 2,9 Metern einer der größten Greifvögel Europas. Man erkennt den Vogel an seinem langen, keilförmigen Schwanz und die meist gelb-rötlichen Brustfedern. Diese sind eigentlich weiß und werden von den Vögeln selbst duch Bäder in eisenoxidhaltigem Schlamm gefärbt. Erkennen Sie ihn? Es ist der Bartgeier. Bild: Monika Skolimowska, dpa (Archiv) 6 von 8 Dieser Vogel entdeckt man auch mal im eigenen Garten. Er lebt das ganze Jahr über bei uns. Der Vogel ist etwa 15 bis 19 cm groß. Auffällig ist sein leuchtend roter Bauch und sein schwarzes Haupt, dem er seinen Namen zu verdanken hat. Wissen Sie es? Gesucht wird der Dompfaff, auch Gimpel oder Blutfink genannt. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archiv) Dieser Vogel entdeckt man auch mal im eigenen Garten. Er lebt das ganze Jahr über bei uns. Der Vogel ist etwa 15 bis 19 cm groß. Auffällig ist sein leuchtend roter Bauch und sein schwarzes Haupt, dem er seinen Namen zu verdanken hat. Wissen Sie es? Gesucht wird der Dompfaff, auch Gimpel oder Blutfink genannt. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archiv) 7 von 8 Dieser Vogel hopst und läuft viel auf dem Boden. Er ist schwarz-weiß gefiedert mit einem langen Schwanz. Der gesuchte Vogel hält sich ganzjährig in Deutschland auf und ist Ihnen bestimmt schon einmal im Garten begegnet. Ihm wird nachgesagt, ein Dieb zu sein. Es handelt sich um die Elster. Bild: Robert Michael, dpa (Archiv) Dieser Vogel hopst und läuft viel auf dem Boden. Er ist schwarz-weiß gefiedert mit einem langen Schwanz. Der gesuchte Vogel hält sich ganzjährig in Deutschland auf und ist Ihnen bestimmt schon einmal im Garten begegnet. Ihm wird nachgesagt, ein Dieb zu sein. Es handelt sich um die Elster. Bild: Robert Michael, dpa (Archiv) 8 von 8 Der letzte Vogel, den wir suchen, hebt sich durch sein auffälig buntes Federkleid ab. Seine Unterseite ist gelb mit einem schwarzen Streifen in der Mitte. Sein Kopf und die Kehle sind schwarz, die Wangen weiß gefärbt. Der Vogel kommt in Deutschland ganzjährig in Gärten oder lockeren Laub- und Nadelwäldern vor. Kennen Sie ihn? Es ist die Kohlmeise. Bild: Arne Dedert, dpa Der letzte Vogel, den wir suchen, hebt sich durch sein auffälig buntes Federkleid ab. Seine Unterseite ist gelb mit einem schwarzen Streifen in der Mitte. Sein Kopf und die Kehle sind schwarz, die Wangen weiß gefärbt. Der Vogel kommt in Deutschland ganzjährig in Gärten oder lockeren Laub- und Nadelwäldern vor. Kennen Sie ihn? Es ist die Kohlmeise. Bild: Arne Dedert, dpa 1 von 8 Erkennen Sie diese Allgäuer Vögel? Der erste Vogel, den wir suchen, ist etwa 23 cm groß, schwarz-weiß gefiedert mit auffällig roten Unterschwanzdecken. Die Männchen haben zusätzlich einen roten Genickfleck. Diese Vögel erkennt man auch an ihrem Klopfen. Na, wissen Sie's? Es handelt sich um den Specht. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archiv) Erkennen Sie diese Allgäuer Vögel? Der erste Vogel, den wir suchen, ist etwa 23 cm groß, schwarz-weiß gefiedert mit auffällig roten Unterschwanzdecken. Die Männchen haben zusätzlich einen roten Genickfleck. Diese Vögel erkennt man auch an ihrem Klopfen. Na, wissen Sie's? Es handelt sich um den Specht. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archiv)

Geflügelpest: Was Halter nun zum Schutz ihrer Tiere wissen müssen

Das Landratsamt Lindau informiert Geflügelhalter zu den Biosicherheitsmaßnahmen. Diese gelten für alle privaten und gewerblichen Tierhalter, die Geflügel oder in Gefangenschaft gehaltene Vögel bis einschließlich 1000 Tieren besitzen:

Ställe müssen gegen unbefugtes Betreten gesichert sein. Zutritt nur mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung.

Schutzkleidung soll nach dem Gebrauch sofort abgelegt, gereinigt und desinfiziert werden. Einwegkleidung muss unverzüglich entsorgt werden.

Wenn die Tiere umgesiedelt werden, müssen alle Ställe und Gegenstände, die mit dem Geflügel in Berührung kamen, gereinigt und desinfiziert werden.

Betriebseigene Fahrzeuge zum Transport der Tiere müssen ebenfalls gereinigt und desinfiziert werden.

Betriebseigene Geräte müssen vor Benutzung durch einen anderen Betrieb gereinigt und desinfiziert werden.

Halter müssen eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchführen und diese dokumentieren.

Räume oder Behälter zur Aufbewahrung toter Tiere müssen nach der Abholung, aber mindestens einmal im Monat, gereinigt und desinfiziert werden.

Hygieneeinrichtungen zum Händewaschen und Ablegen sowie Desinfizieren der Kleidung müssen vorhanden sein.

Jegliche Veranstaltungen wie Märkte, Schauen und Ausstellungen sind verboten, bei denen mit den Tieren gehandelt oder verkauft wird. Ausgenommen ist der Verkauf von Tauben.

Die Fütterung von Wildvögeln ist im gesamten Landkreis Lindau untersagt.

Im mobilen Handel gilt eine Untersuchungspflicht. Halter dürfen ihre Tiere erst abgeben, wenn das Geflügel vom Tierarzt untersucht wurde.

Gibt es eine Ansteckungsgefahr für den Menschen?

Eine Ansteckung des Menschen mit dem Erreger über infizierte Vögel oder deren Ausscheidungen in Deutschland sei bislang nicht bekannt geworden. (Lesen Sie auch: Geflügelhaltung im Allgäu: Immer mehr mobile Hühnerställe)

