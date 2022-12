Gefunden: Katze verbringt Nacht bei der Polizei in Memmingen

Die Besitzer des Tieres werden gesucht. Einer der am Einsatz beteiligten Beamten erklärte sich allerdings bereit, das Tier aufzunehmen, wenn sich keiner meldet.

22.12.2022 | Stand: 09:05 Uhr

Eine Katze hat jüngst in der Memminger Polizeiinspektion übernachtet – eine Frau hatte das Tier auf einem Parkplatz eines Großmarktes in Amendingen gefunden. Eine Steife nahm sich der Katze an und brachte sie kurzerhand auf die Dienststelle.

Auf der Suche nach der Besitzerin oder dem Besitzer

Weil sie nicht gechipt ist, war nicht klar, wer der Halter oder die Halterin ist. Nach einer Nacht bei der Polizei kam die Katze ins Memminger Tierheim. Einer der am Einsatz beteiligten Beamten erklärte sich allerdings bereit, das Tier aufzunehmen, sollte sich der Besitzer nicht melden.