Geisterfahrerin auf der A7 zwischen Bad Grönenbach und Raststätte Allgäuer Tor

Am Freitag sorgte eine Geisterfahrerin auf der A7 für Schrecken. Sie fuhr zwischen Bad Grönenbach und dem Rasthof Allgäuer Tor in falscher Richtung.

09.09.2023 | Stand: 13:15 Uhr

Am Freitag hat eine Geisterfahrerin auf der A7 zwischen Bad Grönenbach und dem Rasthof Allgäuer Tor für Gefahr gesorgt. Laut Polizei waren am Vormittag mehrere Meldungen bei der Einsatzzentrale eingegangen. Eine 82-Jährige saß am Steuer des in falscher Fahrtrichtung fahrenden Wagens. Mehrere Kilometer fuhr die Frau in entgegengesetzter Richtung auf der Fahrbahn in Richtung Norden. Mehrere Streifen schafften es, die Seniorin an der Rastanlage Allgäuer Tor von der Autobahn zu lotsen.

Geisterfahrerin auf der A7 unterwegs - mehrere Fahrzeuge mussten ihr ausweichen

Trotz des hohen Verkehrsaufkommens wurden "wie durch ein Wunder" keine anderen Verkehrsteilnehmer geschädigt, teilt die Polizei mit. Allerdings mussten der Geisterfahrerin mehrere Autos ausweichen. Die Frau erhält nun eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Zudem ordneten die Beamten die Überprüfung der Fahrtauglichkeit an.

