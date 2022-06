Geldanlage, Heiz- und Stromkosten: Das beschäftigt Verbraucher in Memmingen

Diese Fragen werden derzeit verstärkt an die Verbraucherzentrale gerichtet. Referenten erklären, welche Auswirkungen es möglicherweise durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg gibt.

Die Lebenshaltungskosten sind gestiegen. Wir haben bei der Verbraucherzentrale nachgefragt, mit welchen Fragen und welchem Beratungsbedarf die Mitarbeiter derzeit konfrontiert werden.

Finanzdienstleistungen: „Probleme mit Banken und Sparkassen sind immer noch im Fokus. Neben dem Streit um die Prämiensparverträge, der im Rahmen von zwei Musterklagen geklärt werden soll, haben wir viele Verbraucherbeschwerden über Negativzinsen und nicht zurückgezahlte Kontoentgelte“, so Referatsleiter Sascha Straub. Häufig seien auch Beschwerden über unseriöse Online-Tradingplattformen.



Gibt es Themen mit erhöhter Nachfrage? „Im Bereich Finanzdienstleistungen ist diese bei Altersvorsorge- und Geldanlagethemen hoch. Auch oder gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wollen viele Verbraucher jetzt die Weichen richtig stellen und gehen ihre langfristige Vorsorgeplanung an oder überdenken die bisherige Anlagestrategie“, zeigt Straub auf.

Markt und Recht: Julia Zeller, Referentin Verbraucherrecht, blickt zunächst auf das Reiserecht: „Wir haben immer wieder Fälle, in denen Verbraucher auf ihr Geld warten, da die Reise Corona-bedingt abgesagt wurde. Zudem sind jetzt auch wieder Reisen möglich. Für die Verbraucher ist damit relevant, worauf bei Buchungen jetzt zu achten ist.“



Weitere Themen? „Zurzeit haben wir auch vermehrt Beschwerden, dass bestellte Ware nicht rechtzeitig zum vereinbarten Liefertermin ankommt“, berichtet Julia Zeller.

Energie: „Wir stellen einen Anstieg der Anfragen zum Thema Energie fest“, so Sigrid Goldbrunner, die Regionalmanagerin Energieberatung bei der Verbraucherzentrale Bayern. Sie erklärt: „Dies betrifft vor allem die Themen rund um die Heizung und die Neuinstallation einer Photovoltaikanlage. Insgesamt war die Nachfrage nach diesen Themen schon vor Beginn des Kriegs in der Ukraine relativ hoch. Wie gehen davon aus, dass dies an den erheblichen Fördermitteln bei Heizungen sowie der Corona-Pandemie



Goldbrunner berichtet: „Seit Beginn des Kriegs sind die Anfragen zum Thema Heizung um ein Drittel gestiegen. Insbesondere interessieren sich die Verbraucherinnen und Verbraucher für jene ohne die fossilen Brennstoffe Gas und Öl.“ Wärmepumpen und Holzheizungen stünden im Vordergrund.



Unkalkulierbare Preise bereiten Sorgen

„Die Menschen treibt natürlich der unkalkulierbare Preisanstieg bei den fossilen Energieträgern um, möglicherweise auch der Wunsch, an der Reduktion der Abhängigkeit von russischem Gas und Öl mitzuwirken“, so Goldbrunner: „Allerdings sind dies natürlich unsere Eindrücke aus der Beratungspraxis und keine repräsentativen allgemeingültigen Aussagen.“ Bei vielen Bürgern stünde aufgrund der Altersstruktur der Heizungen beispielsweise ein Tausch an, andere hätten die aktuellen politischen Entwicklungen möglicherweise als Weckruf gesehen.



„Wenn ein Heizungstausch nicht akut ansteht, empfehlen wir allerdings auch, den Bedarf an Heizenergie am Gebäude durch Maßnahmen der energetischen Sanierung – also Dämmung, Fenstertausch – zu reduzieren.“ Heiz- und Stromkosten optimieren? „Als Tipps, die möglicherweise weniger bekannt sind, sehe ich Einsparmöglichkeiten bei Kommunikation und Medien wie Fernseher, Spielkonsole, Computer, WLAN-Router und beim Heizen die Optimierung der Heizungseinstellung sowie Dämmung von Heizkörpernischen“, sagt Goldbrunner.

Umwelt und Nachhaltigkeit: In diesen Bereichen beschäftigen derzeit Themen wie Plastik, Verpackungen, Mikroplastik, Auswirkungen von Konsum auf das Klima, Reparaturen, Wiederverwertung, Mehrweg und Pfand, teilt Referatsleiterin Heidemarie Krause-Böhm mit.

Hilfe und Beratung: Die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Memmingen



Judith Gatterer von der Memminger Beratungsstelle zeigt auf: „Speziell in der Beratungsstelle Memmingen bieten wir Rechtsberatungen zu den Themen Vertragsrecht, Telekommunikation und Internet sowie Rundfunkbeitrag. Die Beratungen des Memminger Energieberaters werden derzeit nur telefonisch geführt.“ Über die Online-Beratung sind zudem Fragen zu Themengebieten wie Flug- und Fahrgastrechte, Finanzen, Altersvorsorge, Versicherungen, Energierecht und Urheberrecht möglich.

