Gemeinde Niederrieden plant drei Großprojekte

Die Erschließung des Baugebiets „Herzog-Wiese“, der Neubau der Kinderkrippe und der Bau der neuen Wasserreserve: Drei große Bauprojekte haben das Jahr in der Gemeinde Niederrieden geprägt. Die Erschließung des neuen Baugebiets ist laut Bürgermeister Michael Büchler gut gelaufen. Der Zeitplan sei unterboten worden, ebenso die Kosten. Letztlich habe man 80.000 Euro gespart, erklärte der Rathauschef bei der Bürgerversammlung. Einzelne der rund 50 Baugrundstücke werden bereits bebaut.

Bauplätze von 580 bis 900 Quadratmetern

Die Bauparzellen haben eine Größe im Bereich von 580 bis 900 Quadratmeter. Gebaut werden dürfen Einfamilienhäuser und Doppelhäuser. Ein rund 2300 Quadratmeter großes Baugrundstück ist mittlerweile auch verkauft worden. Darauf sollen barrierefreie Wohneinheiten entstehen. Für die Realisierung hat sich der Niederrieder Gemeinderat die Landkreiswohnungsbau (LKWB) mit ins Boot geholt. Die Gemeinde erhält in der Wohnanlage als Gegenleistung für die Weitergabe des Grundstücks eine rund 90 Quadratmeter große Wohnung. Die Hälfte der Wohnungen wird die LKWB veräußern, die andere Hälfte wird vermietet. Die Miete soll unter dem üblichen Marktpreis liegen. Weitere Themen der Bürgerversammlung:

Kinderkrippe: Die Eröffnung und Einweihung der neuen Kinderkrippe steht unmittelbar bevor und ist für den 24. Juli geplant. Michael Büchler betonte, dass man nicht nur eine neue Krippe angebaut, sondern auch den bestehenden Kindergarten nahezu komplett saniert habe. Insgesamt wird der Kindergarten, inklusive Außenanlagen, rund 1,5 Millionen Euro kosten. Die Höhe des Zuschusses soll sich auf rund 640.000 Euro belaufen. Mittlerweile sei auch der neue Kindergarten voll belegt. Laut Bürgermeister hat die Gemeinde eine Ausnahmegenehmigung für eine fünfte Gruppe beim Landratsamt einholen müssen. Der Bürgermeister dankte Gaby Michl, die den örtlichen Kindergarten über 30 Jahre lang leitete. Sie wurde im Juli in den Ruhestand versetzt.

Hochbehälter: Weit fortgeschritten sind auch die Bauarbeiten am neuen Hochbehälter. Insgesamt rund 1,6 Millionen Euro müssen für das Neubauprojekt an der Otterwaldstraße aufgewendet werden. Aktuell wird die Elektrik installiert. Michael Büchler berichtete, dass unter Umständen bereits im Juli ein Probelauf durchgeführt werden kann. Kostenseitig liege man im geplanten Rahmen. Der aus dem Jahr 1940 stammende Hochbehälter wird durch einen gleich daneben liegenden Neubau ersetzt. Der bisherige Hochbehälter hat ein Fassungsvolumen von 250 Kubikmeter. Das war in Spitzenzeiten, etwa in heißen Sommermonaten, zu wenig. Einer Wasserbedarfsberechnung entsprechend werden die Kapazitäten des neuen, aus zwei Kammern bestehenden Hochbehälters auf ein Füllvolumen von 800 Kubikmetern aufgestockt. Umstritten war die Finanzierung des Projekts, die letztlich zur Gründung einer Bürgerinitiative führte. Der Bürgermeister dankte dafür, dass sich die Bürger für das Ratsbegehren und damit für eine Bezahlung in zehn Raten innerhalb von fünf Jahren entschieden haben.

Dorfladen: Noch keine Lösung gibt es hinsichtlich des Dorfladens, der schon seit geraume Zeit geschlossen ist. Bürgermeister Büchler betonte, dass man nochmals Bäckereien oder Metzgereien ansprechen und für das Ladengeschäft gewinnen will. „Große Hoffnungen mache ich mir nicht.“ Letztlich wäre auch der Einbau von ein oder zwei Wohnungen eine Option.

Ehrung: Einen passenden Rahmen bildete die Bürgerversammlung im Schützenheim nach Ansicht des Bürgermeisters auch für die Ehrung von Wolfgang Jocham. Das Gemeinderatsmitglied blickt auf drei Legislaturperioden zurück.