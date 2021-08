Gemeinde will Flächenverbrauch reduzieren

Wolfertschwendens Gemeinderat stimmt für die Gründung eines Arbeitskreises. Der soll jährlich darüber berichten, ob die gesetzten Ziele auch erreicht wurden.

Wie sollen sich Wolfertschwenden und seine Ortsteile in den nächsten Jahren weiterentwickeln? Wie entwickeln sich die Einwohnerzahlen, reicht der bestehende Wohnraum und wie viele Kinder brauchen einen Platz in Kita und Grundschule? Drängende Fragen, mit denen sich der Gemeinderat künftig systematischer beschäftigen will. Damit einher geht das Ziel, den Flächenverbrauch zu reduzieren. Durch einen jährlichen Flächenverbrauchsbericht soll künftig die Einhaltung von Zielsetzungen immer wieder überprüft und dann gegebenenfalls auch nachjustiert werden.

Wolfertschwendens Bürgermeisterin verspricht sich mehr Transparenz

Bürgermeisterin Beate Ullrich erläuterte, dass der Arbeitskreis Flächenverbrauch einen jährlichen Bericht erstellen und den Räten vorlegen könnte. Danach könne man bewerten, ob man Fortschritte gemacht habe oder ob es Hindernisse gibt. Gleichzeitig schaffe man durch einen jährlichen Bericht auch Transparenz und eine gute Informationsbasis. Letztlich wolle man auch die Bevölkerung mitnehmen und für die schwierige Aufgabe eines reduzierten Flächenverbrauchs sensibilisieren. Das Ratsgremium fasste schließlich den Beschluss, den Arbeitskreis Flächenverbrauch mit der Erstellung eines jährlichen Berichts zu beauftragen, der dann den Räten vorgelegt wird.

Handlungsspielraum für die Jugend im Blick

Darüber hinaus richtet sich der Blick auf die Entwicklungspotenziale der Gemeinde und auf die Frage, welchen Handlungsspielraum man der Jugend und nachfolgenden Generationen überlässt. Generelle Fragen hierzu können die Erfordernisse für künftige Neuerschließungen in Wolfertschwenden sein oder die weitere ländliche Entwicklung, ebenso das Potenzial, freie Flächenbereiche erhalten zu können. Ein geeignetes Instrument, um solche strategischen Fragen beantworten zu können, wäre ein Gemeindeentwicklungsplan, der quasi eine Richtschnur für künftige Entwicklungen bildet. Bürgerinnen und Bürger sollten in die Erstellung des Plans mit einbezogen werden. Positive Auswirkungen auf den Finanzhaushalt könnten sich laut Ullrich sowohl aus einer besseren Planbarkeit der Einnahmen, als auch aus einer bedarfsgerechten Planung von Ausgaben für Infrastruktur wie Kindertagesstätte und Schule sowie auch für gemeindliche Bauvorhaben wie beispielsweise „Wohnen im Alter“ ergeben. Mit vorhandenen Flächen könne man auf diese Art und Weise sparsam und vorausschauend umgehen.

Das Ratsgremium stand der Erstellung eines Gemeindeentwicklungsplans positiv gegenüber. Die Verwaltung wurde beauftragt, sich nach Umfang, Ziel und Kosten einer derartigen Planung zu erkundigen. Das weitere Vorgehen soll festgelegt werden, sobald die erforderlichen Daten vorliegen.