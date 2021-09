Der US-Logistikkonzern Amazon möchte beim Allgäu-Airport ein Verteilzentrum eröffnen. Bauherr ist der Flughafen, der das Gebäude an Amazon vermieten möchte. Der Bauantrag liegt derzeit beim Unterallgäuer Landratsamt. Die Gemeinderäte in Memmingerberg halten dies für die falsche Adresse. Sie wollen selbst über den Bauantrag entscheiden. Das Foto entstand im Amazon-Logistikzentrum in Graben und zeigt flache blaue Roboter, die Regalpaletten transportieren.