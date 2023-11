Gemeinschaftliches Wohnen in Memmingen: Über Einzelprojekte hinausdenken

Die Stadt signalisiert ein offenes Ohr für konkrete Vorhaben. Doch auch darüber hinaus braucht das Thema einen Platz in Überlegungen zur Zukunft Memmingens.

25.11.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Innerhalb von weniger als einem Jahr klopft nach der Arbeitsgruppe des Frauennetzwerks nun eine zweite Initiative mit einem Projekt für gemeinschaftliches Wohnen in Memmingen an. Die Frage ist, ob und wie die Stadt solche Vorhaben willkommen heißt. (Alternative Wohnformen in Memmingen: Verein "WiMM" gründet sich - sieben Familien wollen gemeinsam wohnen und leben)

Alternative Wohnformen: Bundesweit gibt es etwa 4000 bis 5000 Projekte

Denn die Initiatorinnen und Initiatoren sind keineswegs Exoten: Nach Angaben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gehen Experten in Schätzungen von etwa 4000 bis 5000 gemeinschaftlichen Wohnprojekten in ganz Deutschland aus. Deren Bedeutung wächst in einer Gesellschaft, in der nicht nur die Demografie, sondern auch traditionell tragende soziale Strukturen wie die Familie und damit letztlich die Lebensumstände vieler Menschen einem Wandel unterworfen sind. Unverändert ist dagegen das Bedürfnis der Menschen, selbstbestimmt und eigenständig zu leben und dabei gleichzeitig Anschluss und Unterstützung zu erfahren. Neue Wohnformen sind eine Konsequenz - und eine Notwendigkeit.

Gemeinschaftliches Wohnen muss Zukunftsthema für die Stadt Memmingen sein

Mit ersten Treffen signalisieren Oberbürgermeister und Stadtverwaltung ein offenes Ohr für die einzelnen Vorhaben. Doch diese sollten auch aufgefasst werden als Fingerzeig für eine grundsätzliche Entwicklung, die Raum in Stadtratsdebatten und im Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern erhalten muss.

Wie kann gemeinschaftliches Wohnen die Stadt prägen? Wie gelingt es, die Verwirklichung nicht dem Zufall, einem idealistischen Investor oder glücklichen Umständen zu überlassen? Und können - wie andernorts - die kommunalen Wohnungsbaugenossenschaften dabei einen essenziellen Beitrag leisten? Das sind Fragen, die sich nicht nur für den konkreten jeweiligen Fall stellen, sondern auch für die Zukunft Memmingens.