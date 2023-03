Angesichts schwächelnder Großbanken wollen Genossenschaftsbanken mit Stabilität und Transparenz punkten. Automaten-Sprengungen bereiten Bankern große Sorgen.

25.03.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Zufrieden und zuversichtlich präsentieren sich die Vorstandsmitglieder der hiesigen Volks- und Raiffeisenbanken an diesem Morgen bei ihrer Kreisverbandsversammlung in Erkheim. Trotz weltweiter Krisen mit einhergehender Inflation haben die sechs Kreditinstitute ihre wesentlichen Kennzahlen im vergangenen Jahr verbessert.

Zugleich fürchten sie angesichts insolventer und kriselnder Großbanken in den USA und der Schweiz keine negativen Folgen für ihre Geschäfte. Im Gegenteil. „Denn Vertrauen ist die wichtigste Währung einer Bank“, sagt Helmut Graf, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Schwaben Mitte. Und die Mitglieder und Kunden könnten mit Recht großes Vertrauen in die Genossenschaftsbanken haben. „Wir wissen, von wem das Geld kommt, das wir vor Ort an unserer Kunden in Form von Krediten ausgeben“, ergänzt Walter Eberhard, Vorstandschef der Raiffeisenbank Pfaffenhausen. In diesem Zusammenhang erinnert der langjährige Vorsitzende des Genossenschaftskreisverbands, Anton Jall, an die Aufschrift eines Emaille-Schilds aus den 1950er-Jahren, das einst in jeder Genobank-Filiale hing: „Das Geld des Dorfes dem Dorfe!“

Es ist nicht alles Gold, was glänzt

Dennoch ist bei den Genossenschaftsbanken nicht alles Gold, was glänzt. So hat die im vergangenen Jahr weiter gestiegene Zahl der ausgegebenen Kredite einen Haken. Denn Mitte des Jahres 2022 ist die bis dahin hohe Nachfrage nach Baufinanzierungen radikal eingebrochen. Den Rückgang in den vergangenen Monaten beziffern die Bankfachmänner auf mindestens 60 Prozent. Gründe sind steigenden Kreditzinsen bei weiter nach oben kletternden Baupreisen. Zugleich sind die Kosten für Energie stark gestiegen und die Inflation treibt weitere Lebenshaltungskosten nach oben. Daher könnten sich immer weniger Menschen einen Hausbau leisten. Als Beispiel nennt Graf ein Baugebiet in Babenhausen: „Dort gab es für 24 Bauplätze 48 Interessenten. Mittlerweile sind davon wieder drei Bauplätze zu haben.“ Auf die Frage, mit welchem Baukreditzins man derzeit bei einer Laufzeit von zehn Jahren rechnen müsse, lautet die Antwort der Banker: etwa vier Prozent. Großes Potenzial bei der Kreditvergabe sieht Helmut Graf aber bei der Finanzierung von Projekten im Bereich erneuerbare Energien – etwa bei Photovoltaik-Anlagen und Windrädern: „Hier sind wir bereits seit Jahren aktiv.“

Jan Wanner (rechts), Vorstandsmitglied der VR-Bank Memmingen, ist neuer Vorsitzender des Genossenschaftskreisverbands Unterallgäu. Er tritt die Nachfolge von Anton Jall (links) an. Der Vorstandsvorsitzende der Geno-Bank Unterallgäu geht Ende Juni in den Ruhestand. Bild: Volker Geyer

Für Sorgenfalten bei den Bankfachleuten sorgt indes ein Phänomen, das nichts mit den täglichen Geschäften einer Bank zu tun hat – nämlich die nächtliche Sprengung von Geldautomaten durch organisierte Verbrecherbanden. So waren in jüngster Vergangenheit mehrere Fälle im Allgäu zu verzeichnen – zum Beispiel in Memmingen, Erkheim und Stetten. „Wir haben in diesem Zusammenhang intensiv mit der Polizei über weitere Sicherungsmaßnahmen gesprochen“, sagt Anton Jall. Als Beispiel nennt er neuartige Farbkartuschen, die das Automatengeld zuverlässig wertlos machen, wenn ein Automat gesprengt oder gewaltsam geöffnet wird. Zudem sind an den Automaten Aufkleber angebracht, auf denen in mehreren Sprachen auf einfache Art und Weise erklärt wird, dass ein Aufbruch wegen besagter Kartuschen sinnlos ist.

Automaten-Sprengungen: Banken wollen Anwohner vor Schaden bewahren

Laut Jall besteht theoretische auch die Möglichkeit, den Zugang zu den Automaten nachts komplett zu sperren. Aber dann wäre der Kundenservice extrem eingeschränkt und die Automaten hätten praktisch ihren Sinn verloren. „Das Thema wird uns sicher weiter beschäftigen“, sagt Jall. Gerade auch im Hinblick darauf, Menschen vor Schaden zu bewahren, die über oder direkt neben einer Filiale wohnen.

Abschließend haben die Vertreter der Volks- und Raiffeisenbanken noch eine gute Nachricht für ihre Kunden parat: „Es sind in diesem Jahr keine Schließungen von Filialen geplant.“ Demnach werde der Genossenschaftsverband weiterhin in 34 von 52 Unterallgäuer Gemeinden Geschäftsstellen mit Personal betreiben.

