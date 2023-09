Arbeiten in 120 Metern Tiefe: Diese Firma arbeitet in Wolfertschwenden im Untergrund

Die Firma Baugrund Süd setzt auf Erdwärme und ist bei der Firma Pester im Einsatz. Auch beim Klinik-Neubau und beim Grenzhofareal in Memmingen ist sie gefragt.

12.09.2023 | Stand: 05:45 Uhr

120 Meter geht es in die Tiefe – per Erdsondenbohrung. Das Ziel: heizen und kühlen über Geothermie, also Erdwärme. „Usus ist das eigentlich schon seit 20 Jahren, aber jetzt verstärkt“, sagt Alois Jäger (60), der Geschäftsführer des Unternehmens Baugrund Süd mit Sitz in Bad Wurzach. Seit dem Jahr 2007 gehört dieses zur Weishaupt Gruppe. Jäger hat das Unternehmen vor 26 Jahren aufgebaut; seit 22 Jahren führt es geothermische Bohrungen aus. Jetzt komme Menschen verstärkt in den Kopf, dass mit Blick auf den Klimawandel und die Nachhaltigkeit Lösungen her müssen. Erdwärme sei die Möglichkeit, Energie vor Ort zu generieren – und das nachhaltig. Erdwärme zähle zu den umweltfreundlichsten Energiequellen, um Gebäude zu heizen oder zu kühlen.

