Geparkter Wagen macht sich an Steilhang selbstständig - und kollidiert mit Auto

Kurioser Unfall in Winterrieden (Unterallgäu): Ein Auto kommt ohne Fahrer ins Rollen - und ist in einen Unfall verwickelt.

23.04.2022 | Stand: 12:02 Uhr

Ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall ereignete sich laut Polizei am Freitagnachmittag (22. April 2022) in Winterrieden im Unterallgäu.. Dort geriet ein an steilem Gefälle abgestellter Pkw aus noch ungeklärter Ursache ins Rollen und kollidierte nach kurzer „Fahrt“ und nicht geringer Geschwindigkeit mit einem vorbeifahrenden Pkw eines 37Jährigen.

Dieser dürfte ordentlich gestaunt haben nachdem er bemerkte, dass der Pkw unbesetzt war. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Der Sachschaden dürfte sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag belaufen.

Lesen SIe auch: Schwerer Unfall zwischen Tussenhausen und Mattsies - zwei Verletzte