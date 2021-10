Frau wegen vorsätzlichen Vollrausches vom Amtsgericht Memmingen verurteilt

Trotz starker Schmerzmittel stürzte sie eine Flasche Wein herunter, setzte sich dann ins Auto und baute einen Unfall. Dafür wurde eine Frau nun verurteilt.

Irgendwann sei der Akku leer gewesen, sagte die Angeklagte vor dem Amtsgericht Memmingen, als sie ihre Alkoholfahrt mit dem Auto begründete. Monatelanger Streit mit dem Lebensgefährten, die Coronakrise und der tägliche Kampf ums Geld hätten sie mürbe gemacht. Und so schluckte sie an jenem Nachmittag im November 2020 den Inhalt einer Flasche Wein – und das, obwohl sie wegen einer Zahnoperation noch Schmerzmittel genommen hatte. Dann setzte sie sich zusammen mit ihrem Sohn ins Auto und fuhr los. Eine Fahrt, die ihr zum Verhängnis werden sollte.

Schon nach kurzer Zeit kam sie in einer leichten Kurve auf die andere Straßenseite und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Glück hatte die Frau dabei noch, dass der Zusammenstoß relativ glimpflich ausging. Die Fahrerin des entgegenkommenden Autos blieb dank Gurt unverletzt, sie hatte lediglich Prellungen im Bereich des Oberkörpers und auch der Sohn kam mit leichten Prellungen davon. Die Autos waren nur noch Schrott.

Nun stand die Unterallgäuerin, die betrunken ins Auto gestiegen war, wegen gefährlicher Körperverletzung und vorsätzlichen Vollrauschs als Angeklagte vor dem Amtsgericht. Gegen einen Strafbefehl, der ihr zugestellt worden war, hatte sie Widerspruch eingelegt.

Vor Gericht konnte sich die Frau an nicht mehr viel erinnern. Sie schilderte ihre Lebensumstände, den ständigen Streit mit ihrem damaligen Lebensgefährten und ihre Existenznöte durch Corona. Am Tag vor der Unglücksfahrt habe sie noch eine Zahn-OP an ihren Weisheitszähnen gehabt und starke Schmerzmittel bekommen.

Als am besagten Tag dann wiederum eine versprochene Geldzuweisung ihres Freundes nicht eingegangen sei, habe sie aus Frust eine Flasche Merlot gekippt und sei dann nach Hause gefahren. Unterwegs verlor sie dann die Beherrschung über das Fahrzeug.

Der Polizist, der den Unfall aufnahm, sagte, dass er beim ersten Kontakt mit der Unfallverursacherin Alkoholgeruch wahrgenommen habe. Sie habe auf ihn desorientiert gewirkt und Probleme beim Sprechen gehabt. So konnte demnach auch ein Alkoholtest nicht gemacht werden, weil sie „blasen“ und „ziehen“ verwechselte und auch nicht genug Luft hatte.

Eine spätere Blutprobe im Krankenhaus erbrachte einen Blutalkoholgehalt von 2,14 Promille und jede Menge Diazepam im Blut. Ein Sachverständiger bestätigte, dass die Flasche Merlot sturzartig getrunken diesen Alkoholgehalt ausgelöst haben könnte. Aufgrund der geschilderten Umstände könne von einer vollkommenen Schuldunfähigkeit ausgegangen werden.

In den Plädoyers von Staatsanwältin und Verteidiger ging es um die Frage, ob es sich bei der Tat um einen fahrlässigen oder vorsätzlichen Vollrausch gehandelt habe. Die Staatsanwältin meinte, dass die Angeklagte wegen der vorherigen Tabletteneinnahme die Finger vom Alkohol hätte lassen müssen.

Zu ihren Gunsten würden die Aussagen vor Gericht und die Entschuldigung bei der Geschädigten sprechen, so die Staatsanwältin. Weiter habe sie Reue gezeigt und sie sei in einer emotionalen Ausnahmesituation gewesen. Sie forderte eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 25 Euro sowie eine Sperrfrist für die Rückgabe des Führerscheins von elf Monaten.

Der Verteidiger sprach von einem fahrlässigen Vollrausch. Seine Mandantin hatte keinen Vorsatz, sich zu betrinken, erklärte er. Der Anwalt bat die Umstände, die zu der Alkoholfahrt geführt hatten, zu berücksichtigen und forderte, seine Mandantin zu 60 Tagessätzen zu je 25 Euro zu verurteilen sowie den Führerschein nach sieben Monaten wieder auszuhändigen.

Richterin Barbara Roßdeutscher schloss sich der Staatsanwältin an. Die Angeklagte habe die Flasche Wein in kurzer Zeit getrunken. Sie hätte sich der Folgen bewusst sein müssen. Man müsse froh sein, dass nicht mehr passiert sei und die anderen Beteiligten nicht schlimmer zu Schaden gekommen seien.