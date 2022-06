„Ich war völlig geschockt“ - 40-Jähriger wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vor Gericht in Memmingen

Weil er Freunde seines Sohnes sexuell missbraucht haben soll, muss sich ein 40-Jähriger aus der Nähe von Memmingen vor dem Landgericht verantworten.

Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern muss sich seit Dienstag ein 40-Jähriger aus der Nähe von Memmingen vor der Jugendschutzkammer am Landgericht verantworten. Es sind zwei weitere Verhandlungstage angesetzt.

Die Taten, die Staatsanwalt Andy Kögl dem Angeklagten vorwirft, sollen alle 2021 geschehen sein und sich im Keller und im Wohnzimmer der Familie abgespielt haben. Er soll seinem Sohn und dessen Freunden, mal einem, mal mehreren, Pornos gezeigt haben. Die Jungs waren damals und sind heute noch jünger als 14 Jahre und gelten somit rechtlich als Kind.

Der Vater soll sich zudem vor seinem Sohn und einem Freund ausgezogen und masturbiert haben. Er soll einen Freund seines Sohnes dazu animiert haben, sich selbst zu befriedigen. In einem anderen Fall soll ein Freund des Sohnes dazu gebracht worden sein, ihn, den Vater, mit der Hand zu befriedigen. Dann soll der Vater den Freund mit der Hand befriedigt haben. Zehn Fälle kommen so zusammen, die dem Vater vorgeworfen werden, darunter sexueller Missbrauch von Kindern. Insgesamt fünf Teenager sind in dem Verfahren Nebenkläger und werden von Rechtsanwälten vertreten.

Prozess in Memmingen: Kinder hatten angeblich ein gutes Verhältnis zum Vater

Gleich zu Beginn äußerte sich der Angeklagte zu den Vorwürfen. Weil es dabei um pikante Details ging, wurde die Öffentlichkeit nach einem Antrag der beiden Verteidiger ausgeschlossen. Eine Polizeibeamtin, die als Zeugin vor Gericht aussagte, berichtete wenig später von der Vernehmung des Vaters bei der Polizei.

Der Mann habe ihr damals erzählt, dass die Freunde seines Sohnes ein gutes, teils freundschaftliches Verhältnis zu ihm gehabt hätten. Sie seien gern zu ihm und seinem Sohn gekommen, um im Keller Computerspiele zu spielen. Eines der Kinder habe sich ihm auch in intimen Fragen anvertraut.

Auch die Kinder habe sie vernommen, sagte die Polizisten. Ein Junge habe den Angeklagten dabei in Schutz genommen und gesagt, er sei wie ein Vater für ihn. Die Vernehmungen der Kinder bei der Polizei waren mit einer Kamera aufgezeichnet worden und wurden während der Verhandlung vorgeführt – unter Ausschluss der Öffentlichkeit, um die Kinder zu schützen.

Memmingen: Mutter sagt unter Tränen aus

Die Mutter eines der Kinder erzählte danach im Zeugenstand unter Tränen, wie die vorgeworfenen Taten ans Licht kamen: Ihr Sohn habe ihr und ihrem Mann eines Tages erzählt, was vorgefallen sein soll. Er sei „stark bedrückt“ gewesen, habe viel geweint. „Ich war völlig geschockt.“ Hilfe suchten sie zwei Tage später bei der Familienberatung, die nach Absprache mit den Eltern den Fall bei der Polizei anzeigte. Wie es ihrem Sohn heute gehe, wollte Vorsitzender Richter Thomas Hörmann wissen. Einerseits erleichtert, weil er darüber gesprochen habe, andererseits gebe es noch immer Momente, in denen er sehr leide, sagte die Mutter. „Das hat ihn schon verändert.“

Als die Zeugin gerade aus dem Gerichtssaal entlassen werden sollte, bat der Angeklagte um das Wort und entschuldigte sich bei ihr. „Es tut mir unendlich leid.“

Das Urteil soll voraussichtlich am Freitag, 3. Juni, fallen.

