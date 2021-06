Der Familienvater entwendete Schmerzmittel in 337 Fällen aus einer Rettungswache und fälschte Verwendungsnachweise für Ampullen. Er kam aber glimpflich davon.

21.06.2021 | Stand: 14:44 Uhr

Betäubungsmittel in 337 Fällen hat ein Wachleiter des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in Memmingen gestohlen und Verwendungsnachweise gefälscht, um das zu vertuschen – dafür hat ihn das Amtsgericht Memmingen jetzt zu einer Strafe von zwei Jahren verurteilt. Sie wurde zur Bewährung ausgesetzt – ins Gefängnis muss er also erst einmal nicht.