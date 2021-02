Nach der Explosion beim BRK macht unsere Redaktion den Geruchstest. Der Duftstoff S-Free wird nicht als Warnsignal erkannt. Warum er dennoch nicht ersetzt wird.

26.02.2021 | Stand: 07:23 Uhr

Nach der Gas-Explosion Anfang Februar in der Rettungswache des Roten Kreuzes in Memminger kam schnell die Frage auf: Warum haben die Opfer das Gas und damit die Gefahr nicht gerochen? Denn das von Natur aus geruchslose Erdgas wird „odoriert“, also mit markanten Duftstoffen angereichert.