Gesamtelternbeirat in Memmingen: „Auf Grundschulen kommt großes Problem zu“

Elternbeirat schlägt Alarm wegen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 und weist in offenen Brief an Oberbürgermeister auf fehlende Kapazitäten hin.

14.10.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Bei einer Sitzung des Gesamtelternbeirats der Memminger Grundschulen wurde über den aktuellen Stand der Ganztagesbetreuung an den örtlichen Grundschulen gesprochen. Ein wichtiger Punkt war dabei der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, der in Deutschland stufenweise ab 2026 eingeführt wird. In einem offenen Brief an Oberbürgermeister Manfred Schilder und die Leiterin des Schulverwaltungsamts Sabine Ganser, der auch unserer Redaktion vorliegt, weist der Gesamtelternbeirat auf die fehlenden Betreuungskapazitäten an den Schulen hin.

Zahl der Schülerinnen und Schüler in Memmingen steigt

Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die ein Ganztagesangebot annehmen, sei über alle Memminger Grundschulen sehr unterschiedlich verteilt. „Bei den Schulen in den Stadtteilen ist aktuell noch eine Betreuungskapazität vorhanden, sodass wir hier nur eine kurze beziehungsweise keine Warteliste haben. Bei den Grundschulen in der Kernstadt ist die Lage aber leider so, dass der Bedarf hier viel höher ist als die Kapazitäten, die hierfür bereitgestellt werden.“ Durch die steigende Anzahl an Schülerinnen und Schülern werde die Raumsituation für das Betreuungsangebot noch problematischer und es sei hier teilweise fast unmöglich, eine qualifizierte Ganztagesbetreuung anzubieten.

Wie sehen das Konzept und die Planungen der Stadt Memmingen aus?

Der Gesamtelternbeirat sieht ein großes Problem auf die Schulen beziehungsweise die Ganztagesbetreuung zukommen, „wenn hier nicht sehr zeitnah wichtige und dringende Schritte unternommen werden“. Das Gremium stellt sich dabei folgende Fragen: Wie sehen das Konzept und die Planungen der Stadt Memmingen aus, um für diesen Rechtsanspruch eine ausreichende Kapazität an Betreuungsplätze anzubieten? Wird es an den Memminger Schulen hier bauliche Maßnahmen geben, damit der notwendige Platz ab Beginn des Rechtsanspruches zur Verfügung steht? Wie ist dieses Konzept mit dem Betreuungskonzept bei den jeweiligen Horten abgestimmt und wie sieht hier die Planung und Strategie aus? Gibt es Planungen, wie der hohe Bedarf an zusätzlichem Fachpersonal erfüllt werden kann?

Um den aktuellen Stand der Planungen und Konzepte der Stadt Memmingen zu erfahren, bittet der Gesamtelternbeirat Oberbürgermeister Schilder und Ganser um einen zeitnahen Termin.