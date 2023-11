Geschäftshaus in Ottbeuren wird saniert

Am Ottobeurer Marktplatz soll einen neue Gaststätte eröffnen. Dafür muss das Geschäftshaus saniert und umgebaut werden

Von Brigitte Unglert-Meyer

20.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die Sanierung und der Umbau eines Geschäftshauses am Ottobeurer Marktplatz, Ecke Ulrichstraße, sind im jüngsten Bauausschuss der Marktgemeinde Ottobeuren genehmigt worden. Wie Bürgermeister German Fries einleitend sagte, war das Projekt im August bereits als Bauvoranfrage befürwortet worden. Allerdings sei die Stellplatzthematik hinsichtlich der neuen Nutzung noch unklar gewesen. Auf den Umfang der Sanierung ging Bauamtsleiter Gerhard Riegg ein. In dem ehemaligen Fahrradgeschäft soll ein Gaststättenbetrieb eingerichtet werden - unter anderem mit Gastraum, Küche, Mehrzweckraum und Getränkelager. Im Obergeschoss soll eine Wohneinheit entstehen. Damit verbunden werde eine Komplettsanierung der Fassade und des Daches. (Lesen Sie auch: Einkaufen im Unterallgäu. Was die Organisatoren nach einem Jahr Ottobeurer Wochenmarkt sagen)

