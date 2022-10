Bea Bitzer betreibt seit vielen Jahren einen Online-Handel für verschiedene Produkte. Jetzt eröffnet die Geschäftsfrau noch ein Ladengeschäft in Steinheim.

28.10.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Bereits seit 2009 betreibt Bea Bitzer einen gleichnamigen Online-Handel mit Kleinmöbeln, Babyausstattung und mannigfaltigen Lifestyle-Produkten. Nun wagt die 55-Jährige einen weiteren Schritt in Sachen Selbstständigkeit: Die Steinheimerin eröffnet zusätzlich ein Ladengeschäft in ihrem Heimatort in der Heimertinger Straße 48. Eröffnung ist am Samstag, 29. Oktober, von 10 bis 19 Uhr.

