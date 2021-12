Gespräche zu Corona-Impfungen für Kinder laufen

Memminger Leiter stimmt sich mit Kinderärzten ab. Wann es losgehen soll, ist noch unklar. Im Unterallgäu wird es in diesem Jahr kein Angebot mehr geben.

15.12.2021 | Stand: 05:45 Uhr

In dieser Woche startet die Auslieferung des Corona-Impfstoffs für Kinder zwischen fünf und elf Jahren. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat angekündigt, dass dafür rund 240.000 Impfdosen in Bayern zur Verfügung stehen werden. Impfzentren könnten demnach bereits ab Mittwoch mit der Impfung beginnen. Zumindest theoretisch. Denn noch ist nicht absehbar, wann in den Impfzentren in Memmingen und dem Unterallgäu die ersten Impfstoffe an Kinder verabreicht werden, die niedriger dosiert sind als bei Erwachsenen.