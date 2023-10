Gesundheitstage in Memmingen: XXL-Organe und Rollstuhlrugby

Die Veranstaltung findet am 11. und 12. November statt. Die Besucher erwartet unter anderem eine Leber in Übergröße und ein Vortrag über das neue Klinikum.

13.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

„An apple a day keeps the doctor away“ lautet ein englisches Sprichwort. Nun ist ein Apfel bestimmt nicht schädlich, wenn man nicht gerade Schneewittchen ist, aber um den Arztbesuch dauerhaft zu vermeiden, braucht es doch mehr als 365 Äpfel im Jahr.

Ob man gesund ist oder nicht, hängt von zahlreichen Faktoren ab, wie Ernährung, Bewegung, Entspannung, Genetik, Angewohnheiten, Psyche, Lebensweise oder Umwelteinflüssen. Einen Einblick in die verschiedenen Facetten des Themas bieten die Memminger Gesundheitstage.

„Die Besucher können sich dort über die verschiedenen Bereiche informieren und vieles anschauen oder ausprobieren. Auch Ärzte und Fachpersonal sind da, um Fragen zu beantworten“, sagt Oberbürgermeister Jan Rothenbacher. Die Gesundheitstage finden am Samstag, 11. November, und Sonntag, 12. November, jeweils von 9.30 bis 17 Uhr in der Stadthalle statt. Der Eintritt ist frei.

Riesiges Leber-Modell soll Medizin greifbar machen

Das Klinikum Memmingen präsentiert ein überdimensionales Organmodell von Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse. Ärzte erklären daran die Erkrankungen dieser Organe, zu denen etwa Gallensteine, Bauchspeicheldrüsenentzündungen, Zysten und Tumore gehören. Dabei zeigen sie auch, wie diese diagnostiziert und behandelt werden können, beispielsweise mit einer modernen Magenspiegelung.

Zwei weitere Themen, auf die das Klinikum bei der Messe einen Fokus richten will, sind Arthrose und Diabetes, beide inzwischen so häufig, dass sie oft als „Volkskrankheiten“ bezeichnet werden. Am Stand können Interessierte ihren eigenen Blutzuckerwert messen lassen und erhalten Informationen über Anzeichen und Behandlungen der Krankheiten.

Dr. Rainer Borowitz, Facharzt für Urologie am Klinikum Memmingen, lässt das Bravo-Format „Doktor Sommer“ wieder aufleben. Er beantwortet Fragen rund um Vorsorgeuntersuchungen, Geschlechtskrankheiten und auch zu Inkontinenz – ohne Tabus.

Zu den Veranstaltern gehört neben der Stadt und dem Klinikum auch die AOK Bayerm. Sie hat einen Stand zum Thema „Kräuter und Gewürze“ mit Kostproben. Außerdem können Besucher sich mithilfe einer VR-Brille an Entspannungsorte versetzen.

Vorträge zum neuen Klinikum und zu Widerbelebung

Zusätzlich zu den Ständen der insgesamt 60 Aussteller werden zahlreiche Vorträge angeboten. „Der Vortrag zum Neubau des Memminger Klinikums hat zwar nur indirekt mit Gesundheit zu tun, dürfte aber trotzdem einige interessieren“, sagt Klinikumsvorstand Maximilian Mai.

Bei einem Vortrag über geschlechtsspezifische Medizin erklären zwei Referenten der Universität Greifswald, warum Männer und Frauen manchmal unterschiedliche Symptome bei derselben Krankheit zeigen und wieso die Medizin das Geschlecht bisher zu wenig berücksichtigt.

Durch den Vortrag „Plastische Chirurgie – betrifft mich nicht oder vielleicht doch?“ will ein Schönheitschirurg mit Vorurteilen aufräumen.

Andere Vorträge haben ganz praxisnahe Themen, wie etwa „Jetzt hat er/sie es verschluckt – was nun?“ über häusliche Notfälle in der Kindermedizin oder „Hand aufs Herz“ über Wiederbelebungsmaßnahmen durch Laien.

Bühnenauftritte der Bigband und der Rollstuhlrugby-Mannschaft

Auf der Bühne treten eine Zumba-Gruppe der Vhs, die Bigband des Bernhard-Strigel-Gymnasiums und die Rollstuhlrugby-Mannschaft „Donauhaie Illerrieden“ auf.

Für Aktive gibt es bei den Gesundheitstagen Mitmachangebote, etwa einen Trommel-Power-Kurs von den Bezirkskliniken Schwaben oder einen Yoga-Kurs von der Vhs Memmingen.

Das Programm für die Gesundheitstage liegt in städtischen Einrichtungen, bei der AOK und einigen Ärzten aus und ist natürlich auch online zu finden.